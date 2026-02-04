نائب رئيس سانت مارتن: الإمارات نموذج عالمي ملهم

دبي في 4 فبراير /وام/ أعرب آلان ريتشاردسون النائب الأول لرئيس إقليم سانت مارتن التابع للجمهورية الفرنسية عن شكره لدولة الإمارات على استضافة القمة العالمية للحكومات 2026، مؤكداً أن هذه القمة تمثل منصة دولية مهمة لدعم التعاون بين الحكومات لاسيما الدول والأقاليم الصغيرة.

وقال ريتشاردسون لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إن مشاركته في القمة تعكس أهمية الدور القيادي الذي اضطلعت به دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها أصبحت نموذجاً يُحتذى به للعديد من دول الجنوب العالمي سواء في مجال التعليم أو في تبني التقنيات الحديثة واستشراف قطاعات المستقبل.

وأضاف أن تجربة دولة الإمارات في الابتكار والتكنولوجيا تشكل مصدر إلهام للعديد من الدول، مؤكدا أن التعاون الدولي الذي تقوده الإمارات يفتح آفاقا جديدة للشراكات المتعددة الأطراف ويوفر مسارات فاعلة للتعاون مقارنة بالنماذج التقليدية السائدة.

وأشار إلى أن الدور الريادي لدولة الإمارات يمنح صوتا أقوى للدول والأقاليم الصغيرة ويمكّنها من الاستفادة من فرص الدعم الفني والمالي بما يسهم في تعزيز قدراتها التنموية وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح ريتشاردسون أن القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات لاسيما التعليم والتكنولوجيا تُعد من قطاعات المستقبل ...معربا عن أمله في أن تستفيد فئة الشباب ولاسيما في الأقاليم ذات التركيبة السكانية الشابة من الجامعات والمؤسسات التعليمية المتقدمة في الدولة.

وأشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مجالات متعددة من بينها السياحة والتنقل وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في منطقة الكاريبي، منوها بأهمية استمرار هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

وأكد ريتشاردسون على تطلعه للمشاركة في الدورات المقبلة من القمة العالمية للحكومات ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة.