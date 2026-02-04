شركة Juspay: القمة العالمية للحكومات تعزز ريادة الإمارات الرقمية

دبي في 4 فبراير / وام /أكدت شركة Juspay العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة رئيسية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في الحوكمة والابتكار وصياغة مستقبل الاقتصادات الرقمية.

وقال ناكول كوتهاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في الشركة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش القمة

: «تمثّل قمة الحكومة 2026 محطة مفصلية في مسيرة ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة العالمية والابتكار، فهي تعكس التزام الدولة بصياغة مستقبل الاقتصادات الرقمية، وتعزّز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتعاون العابر للحدود».

وأضاف: «نجحت Juspay مؤخرًا في تأمين تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار لدعم تسريع التوسّع العالمي لبنيتها التحتية للمدفوعات الرقمية، بما في ذلك تعزيز نموها في دولة الإمارات، التي تُعدّ من أهم المراكز العالمية للاقتصاد الرقمي والمدفوعات الرقمية، ونتطلع إلى الإعلان عن عدد من المبادرات والتطورات في المنطقة خلال الأيام المقبلة».

وجمعت الشركة 50 مليون دولار ضمن جولة متابعة من السلسلة D بقيادة WestBridge Capital، ما رفع تقييمها إلى 1.2 مليار دولار، مع توفير سيولة للمستثمرين والموظفين. وجاء التمويل بعد عام من النمو المتواصل، إذ تجاوز إجمالي حجم المدفوعات السنوي تريليون دولار، فيما تعالج أكثر من 300 مليون معاملة يوميًا لعدد من العلامات التجارية العالمية، مع توسع حضورها في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وتركز على تطوير بنية مدفوعات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة التجار.