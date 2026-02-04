خلال"قمة الحكومات"/ رئيس سيشل: التكنولوجيا هي المستقبل وعلى الحكومات أن تراجع سياساتها وفقا لبيانات دقيقة ومعتمدة

دبي في 4 فبراير/ وام/ أكد فخامة الدكتور باتريك هيرميني، رئيس جمهورية سيشل، أن حكومته تولي أهمية خاصة لقضايا البيئة، وتعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا، باعتبارها أكثر ما يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأنه تم تحقيق 90 % من الأهداف الحكومية المعلنة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات 2026 حاورته فيها نتالي وكام من وكالة "يورو نيوز".

وأشار فخامة رئيس سيشل، إلى إنجازات حكومته، في العديد من القضايا، وخاصة البيئية منها، مؤكداً أنها من أكثر الأمور أهمية بالنسبة لهم، وقال إن وزير البيئة هو أقوى شخص في البلاد، بسبب اهتمامه الكبير بهذا الجانب.

وعدد بعض إنجازات حكومته، مشيراً إلى أنها بدأت مؤخراً بتطوير برنامج لبناء 2000 منزل خلال الخمسة أعوام المقبلة، وتطوير قطاع المواصلات، التي يجب توفيرها للناس، والعمل على إيجاد حل جذري لمشاكلها، لافتاً إلى العمل على تعزيز جهود الاستدامة البيئية، من خلال توفير حافلات كهربائية صديقة للبيئة.

وشدد هيرميني على اهتمام بلاده بقطاعي التعليم والصحة، وقال إن الصحة وجودة الحياة أمران ضروريان للبشر بشكل عام، لكن لتكون هناك حياة كريمة يجب أن يكون هناك بيت آمن وبلد آمن، كما أن ذلك يقدم بيئة مناسبة للتعليم، وهذا مهم لدينا في سيشل.

وأضاف أن التكنولوجيا هي المستقبل، لذلك على الحكومات أن تراجع سياساتها وفقاً لبيانات دقيقة ومعتمدة.