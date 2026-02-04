مسؤول أممي في القمة العالمية للحكومات: الأولوية الأساسية للأمم المتحدة تتمثل في تعزيز الشمول الرقمي عالميا

دبي في 4 فبراير /وام/ أكد فينتشنزو أكوارو رئيس فرع الحكومة الرقمية في شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، أن الأولوية الأساسية للأمم المتحدة تتمثل في تعزيز الشمول الرقمي على مستوى العالم بما يضمن عدم ترك أي فئة خلف مسيرة التحول الرقمي.

وقال أكوارو لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إن التحول الرقمي لا يقتصر على الجوانب التقنية فحسب بل يشكل أداة رئيسية لتحسين جودة الحياة ودمج الفئات الأكثر ضعفا وتسهيل التعاون عبر الحدود إضافة إلى دعم جهود التنمية في دول الجنوب العالمي.

وأضاف أن التحول الرقمي يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي إلى جانب تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في الحوكمة، مشيراً إلى أن الفارق بين الحكومة الرقمية والسياسات الحكومية بات محدودا نظرا لتداخل المبادرات الرقمية وامتدادها عبر القطاعات والحدود الجغرافية.

وأوضح أن التقنيات الحديثة قادرة على جعل الحكومات أكثر شفافية وأكثر تركيزا على الإنسان الأمر الذي يعزز ثقة المجتمعات بالمؤسسات الحكومية ويرفع مستوى المساءلة.

وأشاد أكوارو بالدور الريادي لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، مؤكدا أنها تعد من الدول الرائدة عالميا وأن لتجربتها أثرا واضحا في المنطقة العربية ،معربا عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لدولة الإمارات للارتقاء بدورها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات اللازمة من بنية تحتية متقدمة وسياسات واضحة وحلول مبتكرة تؤهلها لدعم دول الجنوب العالمي في مسيرة التحول الرقمي، لافتا إلى أن هذه المهمة تمثل جزءا أساسيا من الدور الذي تضطلع به الإمارات حاليا.

وأكد على أن القمة العالمية للحكومات تجسد جانبا مهما من مسيرة التطوير الشاملة التي تقودها دولة الإمارات ودورها الفاعل في دعم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.