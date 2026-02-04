أسعار الفضة ترتفع 7% والذهب يواصل التحليق

عواصم في 4 فبراير/وام/ واصلت أسعار الذهب والفضة تحقيق المكاسب اليوم وارتفع ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 5057.50

دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0945 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 5.9 بالمئة أمس الثلاثاء.بينما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 7% إلى 91.18 دولار للأوقية.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل ثلاثة بالمئة ‍. ويتعافى ​الذهب من المستوى المتدني البالغ 4403.24 دولار الذي

سجله يوم الاثنين بعد موجة ⁠بيع على مدى يومين هي الأكبر منذ عقود.وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 2284.71 ⁠دولار

للأوقية. وارتفع البلاديوم 4.9 بالمئة إلى ⁠1818.25 دولار للأوقية.

