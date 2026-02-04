ضمن"قمة الحكومات"/ قادة ومسؤولون عالميون يؤكدون أهمية تبني الحكومات بناء "قيادات المستقبل" لتحقيق الأثر المستدام

دبي في 4 فبراير/ وام/ أكد وزراء وقادة ومسؤولون وخبراء عالميون أن استدامة الحوار المعرفي الدولي، وتبادل أفضل الممارسات الحكومية بين الحكومات، يسهم في تطوير نماذج حكومية تستشرف الفرص في عالم سريع التغيير، تنعكس إيجاباً على بناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل، مشددين على أهمية دور الحكومات في تبني "صناعة قادة المستقبل" وبناء الاقتصادات المرنة.

جاء ذلك، خلال منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث بحث المنتدى مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بالقيادة والمسؤولية، والتنمية البشرية، وبناء الاقتصادات المرنة، ودور الحكومات في إعداد قادة المستقبل، وذلك بمشاركة قيادات حكومية وخبراء من مختلف دول العالم.

وألقى فخامة سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس جمهورية الباراغواي كلمته الرئيسية في المنتدى، استعرض من خلالها مسؤولية قادة اليوم في تطوير منظومات الدول، لتتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، في ظل مشهد عالمي سريع التحول والتغير.

وأكد فخامة رئيس باراغواي أن مستقبل الأمم لا يُحدده الموقع الجغرافي، بل جودة القيادة التي لا تنغلق على نفسها، ولا ترتجل، ولا تُفرِّق، بل تفهم الحكم كخدمة، لأن المسؤولية، هي الاسم الحقيقي للأمل.

ولفت إلى أن القيادة المسؤولة ترتكز على ثلاثة أركان أساسية: الثقة، والمسؤولية الاجتماعية، والاستدامة، مشدداً على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم بمفردها.

وقال: "إذا كانت التحديات التي نواجهها عالمية، فلا يمكن أن يكون الحل هو العزلة، بل يجب أن يكون شراكات أعمق وأكثر ذكاءً تُحقق نتائج ملموسة، نحتاج إلى شراكات مبنية على الثقة، شراكات تُعزز المؤسسات، وتُرسخ الشفافية، وتُعلي سيادة القانون، كما نحتاج إلى شراكات لتنمية المواهب، ونحن بحاجة إلى شراكات لتحقيق التحول في قطاع الطاقة وتعزيز القدرة على الصمود. فالتحول ليس مجرد شعار، بل هو عملية تتطلب التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والتكيف".

واستكشفت جلسة " قوة رأس المال البشري" أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية المستدامة، لمعالي جورو ماتسوت، رئيس الوزراء بجمهورية صربيا، ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتأثيره في عملية التنمية وتحقيق الدول لتقدم مستدام، وتعزيز مستويات الرفاهية المجتمعية، والاستثمار في برامج تطوير القدرات، وتوفير الدعم والفرص اللازمة للمواطنين وتدريبهم على المهارات الضرورية ليكون لهم أثر فعال في تحقيق النمو الوطني.

وتناولت جلسة " تعزيز التقدم الوطني من خلال التنمية البشرية" سبل تسريع النهضة الوطنية عبر الاستثمار الإستراتيجي في الطاقات البشرية، وتبني السياسات الشاملة، وبناء مؤسسات قوية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ إستراتيجية التنمية التي تستهدف العنصر البشري، وتوفير الفرص العادلة، وتعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية للتحديات العالمية الناشئة، بمشاركة معالي نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ومعالي حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، ومعالي ليفان جورجوليني رئيس الإدارة في حكومة جورجيا، وسعادة أنخيل ألونسو أروبا نائب رئيس ديوان رئيس الوزراء في مملكة إسبانيا وأدارت الجلسة الإعلامية فانيسا غانم محررة الشؤون العربية في صحيفة " ذا ناشيونال".

وبحثت جلسة "استثمارات ذكية لاقتصادات مرنة"، أهمية بناء أنظمة اقتصادية مرنة، وتنافسية، وجاهزة للتعامل مع المتطلبات المستقبلية، عبر منح الأولوية للاستثمارات الذكية، وتعزيز نظم الابتكار، وتكوين شراكات إقليمية وعالمية ذات أثر كبير، وتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المستدامة، بمشاركة معالي بلال أظهر كياني وزير دولة للشؤون المالية والسكك الحديدية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي جيسون هايوارد وزير الاقتصاد والعمل في برمودا، ومعالي ساكاري بويستو وزير الشؤون الاقتصادية في جمهورية فنلندا، وأدارت الجلسة سعادة الدكتورة روعة حاراتي مستشار فخامة الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي في الجمهورية اللبنانية.

وناقشت جلسة بعنوان "نموذج قيرغيزستان ... حكومة فعّالة تقود مؤسسات قوية واستثمارات من خلال تبني منهجية المسرعات الحكومية" وشارك فيها معالي عادل بك كاسيمالييف رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ومعالي عياض باتيركولوفيتش بايتوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ومعالي إديل جولدوبايفيتش بايسالوف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان، والدكتورة راضية مدير تنفيذي مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء دور المسرعات الحكومية وإصلاحات الحد من البيروقراطية في تمكين الحكومات من العمل بسرعة وكفاءة أكبر، وأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما في ذلك النماذج الرائدة التي طورتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

بحثت الجلسة، كيف يمكن تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات اتخاذ القرار، وتحسين الخدمات العامة وتعزيز أداء الحكومات. كما سلطت الضوء على أهمية القيادة السياسية القوية في دفع مسارات الإصلاح، وبناء حكومات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وأكد معالي عادل بك كاسيمالييف، اعتزاز بلاده بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات بوصفها منصة دولية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية وقادة الفكر وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن قيرغيزستان، وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، تنظم للمرة الأولى فعالية جانبية مخصصة لعرض نموذجها الاقتصادي.

وقال معاليه إن نموذج "نمر الثلج" للنمو الاقتصادي يمثل تجربة وطنية متكاملة قائمة على المسرعات الحكومية، وتعزيز قوة المؤسسات، وتحفيز الاستثمار، مشدداً على أن هذا النموذج أثبت قدرة الدول ذات الموارد المحدودة على تحقيق معدلات نمو متسارعة في عالم يشهد تحولات متلاحقة.

وأضاف معاليه أن قيرغيزستان، وبالاستفادة من تجربة دولة الإمارات، أطلقت برنامج "صفر بيروقراطية"، الذي أسفر عن اعتماد 7 مراسيم رئاسية، و19 قانوناً، و22 قراراً لمجلس الوزراء، ضمن مراجعة شاملة لوظائف الجهاز الحكومي ورفع كفاءته.

وأكد معاليه أن هذه التجربة تثبت قدرة الدول، حتى في ظل تحديات إقليمية وعالمية معقدة، على تحقيق تنمية متسارعة من خلال الإدارة العامة الكفؤة، وتعزيز المؤسسات، وسرعة اتخاذ القرار، والتعاون الدولي.

وشهد المنتدى جلسة " كيف تصنع القيادة من التميز أثراً مستداماً"، والتي ناقشت كيف يمكن للحكومات الانتقال من التركيز على الإنجازات قصيرة المدى إلى تحقيق أثر مستدام قائم على النتائج، من خلال الاستثمار الإستراتيجي في الكفاءات البشرية، وأهمية بناء منظومات حكومية متكاملة تعتمد على التميز المؤسسي، وتربط التخطيط والموارد بالأولويات الوطنية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء، بمشاركة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، ومعالي رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وسعادة سارفار خاميدوف نائب مستشار الدولة للتنمية الإستراتيجية الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، وأدار الجلسة سعادة الدكتور إبراهيم سلمان رئيس قطاع الأداء والتميز الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات.

كما ناقشت الجلسة دور أطر التميز الحكومية في دعم الحوكمة، وتطوير القدرات، وتمكين فرق العمل من التعامل مع التحولات والمتغيرات بثقة ومرونة.