محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات

دبي في 4 فبراير/ وام/ التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم أعمالها 5 فبراير الجاري بأكبر مشاركة قيادية في تاريخها.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح ، والوفد المرافق لسموه المشارك في القمة العالمية للحكومات، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية والعميقة التي تجمع البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعباً، والتعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الرخاء والتقدم والازدهار.

وثمن سموه المشاركة الفاعلة لحكومة دولة الكويت في القمة العالمية للحكومات 2026، التي تمثل استمراراً لنهج التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والمسار الراسخ الذي تنتهجه دولة الكويت وقيادتها الحكيمة في تطوير منظومة العمل الحكومي، والمساهمة الإيجابية في استشراف وتصميم مستقبل العمل الحكومي، وبناء شراكات دولية فعالة ومثمرة، وبما يدعم جهود تعزيز الرخاء والازدهار إقليمياً وعالمياً.

من جانبه أشاد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الإمارات والكويت على كافة المستويات، وحرص الجانبين على ترسيخها وتنميتها وتوسيع آفاقها، لتبقى على الدوام أحد أبرز مرتكزات العلاقات الأخوية والاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وثمن سموه الدور الدولي المؤثر الذي تقوم به القمة العالمية للحكومات التي تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لتمكين حكومات العالم، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، ودفع عجلة التنمية والابتكار، واستشراف مستقبل العمل الحكومي بمفهومه الشامل، استناداً إلى الجهود المتميزة لدولة الإمارات في قيادة مسيرة التطوير الحكومي، ورؤيتها التنموية.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشاركا.