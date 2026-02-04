دبي تستضيف الدورة العاشرة من "بريك بلك الشرق الأوسط"

دبي في 4 فبراير/وام/انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر "بريك بلك الشرق الأوسط" في مركز دبي التجاري العالمي إيذانا بانعقاد دورته العاشرة وسط مشاركة متوقعة لأكثر من 11000 زائر من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاع شحن الحمولات المتخصصة ولوجستيات المشروعات في وقت يشهد فيه القطاع تحولات متسارعة مدفوعة بتدفقات استثمارية متنامية ومستجدات جيوسياسية وتطورات في الممرات التجارية تعيد رسم خريطة حركة الشحن في الشرق الأوسط وخارجه.

وافتتحت الحدث سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، مؤكدة أن دولة الإمارات تواصل ضخ استثمارات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة وممرات النقل بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الربط الإقليمي ويرسخ مكانة الدولة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية مشيرة إلى أن الفعاليات المتخصصة مثل بريك بلك الشرق الأوسط تسهم في تنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات الكبرى على نطاق واسع.

ويقام الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية ويجمع نخبة من القيادات وصناع القرار لبحث آفاق تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وتنويع الممرات التجارية ورفع الجاهزية التشغيلية في ظل تنامي الطلب على نقل البضائع الثقيلة والحمولات الضخمة المرتبطة بمشروعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الجلسات استعرض ممثلو دي بي ورلد أداء ميناء جبل علي الذي ناول أكثر من 5.6 ملايين طن من الشحنات السائبة خلال عام 2025 مسجلا نموا سنويا بنسبة 6 بالمئة ما يعكس قوة العمليات المتكاملة في ضمان استمرارية تدفق الشحن بكفاءة حتى في ظل التحديات التشغيلية.

كما ناقش المشاركون مستهدفات نقل تصل إلى 95 مليون طن سنويا بحلول عام 2045 عبر شبكات السكك الحديدية في دول المجلس بما يسهم في تخفيف الضغط على الموانئ وخفض الانبعاثات الكربونية إلى جانب دمج النقل البري والبحري ضمن منظومات أكثر تكاملا فيما أكد ممثلو DHL Industrial Projects أهمية التخطيط المسبق وتقييم المخاطر وتنسيق المسارات لضمان سلامة الشحنات عالية القيمة.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها مركزا بحريا عالميا مستفيدة من استثمارات مستمرة في الموانئ وممرات النقل وشبكات الاتصال بما يدعم تنافسية المنطقة ويعزز نمو حركة التجارة الدولية .