محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

دبي في 4 فبراير/ وام/ التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 3 – 5 فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المتميز بين دولة الإمارات ومنظمة اليونسكو، في العديد من المجالات في مقدمتها جهود صون التراث العالمي، وحماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد كحق لكافة الأفراد وكافة المجتمعات، لا سيما لدى المجتمعات التي تعاني آثاراً اقتصادية حادة، نتيجة عدم الاستقرار الأمني أو السياسي، والفئات الأولى بالرعاية.

وثمن العناني الدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات في المساهمة في تحقيق مستهدفات المنظمة الدولية على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومبادراتها الرائدة في تمكين الإنسان بالعلوم والمعارف والثقافة باعتبارها ممكنات حياة للبشرية، وصون التراث العالمي عبر العديد من المشاريع والمبادرات حول العالم، مؤكداً حرصه على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشاركا.