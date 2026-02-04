جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات رائدة في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية

أبوظبي في 4 فبراير/وام/ أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية، يمثل فرصةً لتجديد الالتزام بقيم السلام والتعايش والتفاهم المتبادل، وتوجيه الاهتمام نحو الحوار بين الثقافات والأديان، وتعميق التضامن الإنساني وبناء ثقافة الاحترام المتبادل والعيش المشترك.

وثمنت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الدور الريادي لدولة الإمارات في ترسيخ هذه القيم على المستويين الإقليمي والدولي مشيرة في هذا الصدد إلى ما شهدته أبوظبي عام 2019 من توقيع لوثيقة الأخوّة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والراحل قداسة البابا فرنسيس، في حدث تاريخي أطلق مساراً عالمياً جديداً يقوم على التفاهم والسلام والتعايش إلى جانب إطلاق الدولة جائزة زايد للأخوّة الإنسانية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أنها تنظر إلى الأخوّة الإنسانية باعتبارها إطاراً عملياً يتجلى في سياسات ومبادرات تعزّز الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتدعم الحوار بين الثقافات والأديان ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء شراكاتٍ فاعلة.

وجددت التزامها بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قيم التعايش وترسيخ ثقافة السلام، والعمل مع الشركاء لتحويل مبادئ الأخوّة الإنسانية إلى نتائج ملموسة تصون كرامة الإنسان وتُعلي من قيم العدالة والاحترام في مجتمعاتنا.