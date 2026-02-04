انطلاق النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات غداً

أبوظبي في 4 فبراير/ وام/ تنطلق غداً منافسات النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات (السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في الشرق الأوسط)، بمشاركة 120 من نخبة المتسابقات العالميات، يمثلن 20 فريقاً عالمياً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي، عبر 4 مراحل بإجمالي مسافة 533 كيلومترا، ويستمر حتى 8 فبراير الجاري.

وعقد مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، بمقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد كبير من ممثلي الشركاء والرعاة والمهتمين، و5 من المتسابقات العالميات المشاركات في الطواف اللواتي تحدثن عن تطلعاتهن واستعداداتهن للسباق.

وأكدت كل من ماري لو كورت دي بيلو من جمهورية موريشيوس، نجمة فريق إيه جي انشورانس سودال البلجيكي، والهولندية شارلوت كول نجمة فريق فينيكس بريميير تك البلجيكي، والسويسرية مارلين رويسر نجمة فريق موفيستار الإسباني، والإيطالية إليسا لونغو بورغيني نجمة فريق الإمارات ADQ الفائزة بنسختي 2023 و2025، والحاصلة على الميدالية البرونزية مرتين في سباق الطريق الأولمبي (2016 و2020)، والهولندية لورينا ويبيس نجمة فريق إس دي ووركس بروتايم الهولندي، جاهزيتهن لخوض منافسات طواف الإمارات للسيدات.

تأتي النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات برعاية مجموعة موانئ أبوظبي لتسلط الضوء على النمو المتواصل لرياضة الدراجات النسائية في المنطقة، انطلاقاً من المرحلة الأولى عند ممشى المغيرة في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة وصولاً إلى مدينة زايد لمسافة 111كيلومترا، وتقام في اليوم التالي مرحلة دبي انطلاقاً من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 145 كيلومترا، ثم المرحلة الثالثة في أبوظبي انطلاقاً من "تيم لاب فينومينا" وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 121 كيلومترا.

ويصل طواف السيدات إلى آخر محطاته يوم الأحد 8 فبراير الجاري في منطقة العين انطلاقا من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 156 كيلومترا، حيث تتوج هناك بطلة النسخة الرابعة من الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

ويشهد طواف الإمارات للسيدات برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، مشاركة 20 فريقاً من فرق النخبة العالمية، بما يعكس التطور الكبير لرياضة الدراجات النسائية ومستوى المنافسة المرتقب.

وتقدم قمصان الصدارة في طواف الإمارات للسيدات من شركة آليه، القميص الأحمر لمتصدّرة الترتيب العام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والقميص الأخضر لمتصدّرة ترتيب النقاط برعاية مبادلة، والقميص الأبيض لأفضل دراجة شابة برعاية برجيل القابضة، والقميص الأسود لمتصدّرة ترتيب مراحل السرعات المتوسطة برعاية الدار.

و يقام درع طواف الإمارات للسيدات في جولة ترويجية خاصة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، حيث سيتم عرضه في عدد من أبرز المعالم والمواقع الحيوية في مدن مراحل السباق، تشمل الظفرة، دبي، أبوظبي والعين.

من جانبه أكد سعادة طلال الهاشمي جاهزية اللجنة المنظمة لإنطلاقة الحدث العالمي، وكذلك الفرق الـ 20 العالمية المشاركة في الحدث، لافتا إلى أن طواف الإمارات للسيدات أصبح أيقونة السباقات العالمية المتخصصة للسيدات، بعد النجاحات المتتالية التي حققها على مدار السنوات الماضية.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في لاعبات فريق الإمارات للسيدات في تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على ما حققه خلال النسخة الماضية.