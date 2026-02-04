" نادي الشارقة للمرأة" يحصد ذهبيتي الفرق للقوس والسهم في الألعاب العربية للسيدات

الشارقة في 4 فبراير/وام/ أسفرت منافسات اليوم الختامي لمنافسات القوس والسهم ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري عن نتائج مميزة على مستوى الفردي والفرق عكست ارتفاع المستوى الفني وتنوع المنافسة بين اللاعبات والأندية المشاركة.

فقد شهدت منافسات القوس المحدب فردي – اليوم إثارة كبيرة إذ توجت القطرية ريم الساعي لاعبة نادي الرمي الرياضي بالمركز الأول بعد أداء ثابت في الدور النهائي فيما حلت الإماراتية مها الحوسني من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني وجاءت الإماراتية هدى آل علي لاعبة نادي أبوظبي للقوس والسهم في المركز الثالث لتكمل منصة التتويج.

وعلى صعيد منافسات القوس المحدب للفرق توج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول والميدالية الذهبية إلى جانب كأس البطولة بعد أداء جماعي مميز في الدور النهائي وحل نادي أبوظبي للقوس والسهم في المركز الثاني والميدالية الفضية فيما جاء نادي الرماية الكويتي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس المركب فردي فقد نالت العراقية فاطمة سعد المشهداني لاعبة نادي الخطوط الجوية العراقية المركز الأول بعد مشوار قوي في الأدوار النهائية فيما حلت الإماراتية آمنة العوضي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني وجاءت روضة العوضي من النادي ذاته في المركز الثالث.

وفي منافسات القوس المركب للفرق واصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة سيطرته على المنافسات وتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية مع كأس البطولة بعد تفوقه في النهائي على نادي أبوظبي للقوس والسهم الذي جاء في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية في ختام منافسات اتسمت بالقوة والتقارب في المستوى الفني.