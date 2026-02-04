تراجع معدل التضخم في النمسا خلال يناير إلى 2%

فيينا في 4 فبراير /وام/ انخفض معدل التضخم في النمسا إلى 2%، في شهر يناير المنقضي، مقارنة بـ 3.8% في ديسمبر الماضي ليعود إلى مستواه الطبيعي إلى حد كبير بسبب تراجع أسعار الطاقة، التي لم تعد تشكل المحرك الأساسي للتضخم، وفقاً لأحدث بيانات صدرت اليوم عن هيئة الإحصاء النمساوية.

وعزت مديرة الهيئة مانويلا لينك تراجع معدل التضخم إلى التأثير المثبط لأسعار الكهرباء والغاز وزيت التدفئة والوقود بالإضافة إلى السلع الصناعية.

وأوضحت أن انخفاض أسعار قطاع الطاقة بنسبة 4.9%، أدى إلى خفض معدل التضخم بمقدار 1.2% مقارنةً بشهر ديسمبر 2025، وقالت إن شهر يناير شهد تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف الطاقة.

ورحّب أندرياس بابلر، نائب رئيس وزراء النمسا بالتراجع الملحوظ في معدل التضخم، وقال إن انخفاض التضخم إلى 2% يُؤكد صحة مسار الحكومة وأوضح أن الإجراءات المتخذة مؤخراً في قطاعات رئيسية، شملت الطاقة والإسكان والغذاء، أسهمت في خفضه بشكل كبير.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء، ارتفاع أسعار السلع الصناعية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8% فقط، مقارنةً على أساس سنوي بشهر يناير 2025، مع استمرار تأثير أسعار قطاع الخدمات، التي ارتفعت في يناير بنسبة 3.8%، في دفع التضخم، لكن مع انخفاض تأثيرها على التضخم مقارنةً بالأشهر السابقة، التي تجاوزت فيها معدلات التضخم في قطاع الخدمات حاجز 4%، وكان تأثيرها على التضخم العام أعلى بكثير مما هو عليه حالياً.