"قمة الحكومات"/صندوق أبوظبي للتنمية يوقع اتفاقيتين لتمويل محطة راغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان ومشروع الإسكان الاجتماعي في سيشل

دبي في 4 فبراير/وام/ وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجيكستان لتمويل مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية بقيمة 376 مليون درهم إماراتي إلى جانب اتفاقية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في جمهورية سيشل بقيمة 32 مليون درهم إماراتي ، في خطوة تعكس الحضور التنموي المتنامي لدولة الإمارات ودورها المؤثر في دعم مسارات التنمية المستدامة على الساحة الدولية.

جرى توقيع اتفاقية مشروع الإسكان الإجتماعي خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، بحضور فخامة الدكتور باتريك هيرميني، رئيس جمهورية سيشل ووقعها سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي بيير لابورتي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والاستثمار في جمهورية سيشل.

فيما وقّع اتفاقية تمويل مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية ، سعادة محمد سيف السويدي، ومعالي فايزالدين قاهرزاده، وزير المالية بجمهورية طاجيكستان، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

يعد مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتعزيز الطاقة والأمن المائي، وذلك في إطار تفعيل مستهدفات منصة أبوظبي العالمية للمياه التي أعلن الصندوق عن إطلاقها مطلع العام الجاري.

وتجسّد الاتفاقية التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتبني حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تسهم في معالجة التحديات العالمية التي يشهدها قطاعَا الطاقة والمياه، وتعزز مسارات التنمية الشاملة، بما يدعم تحقيق الأولويات التنموية للدول الشريكة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: "نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا في حكومة جمهورية طاجيكستان، والتي نؤكد من خلالها الدور الجوهري لصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الازدهار العالمي وتعزيز التنمية المستدامة".

من جانبه تقدم معالي فايزالدين قاهرزاده بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الريادي، الذي يجسّد اهتمامها وحرصها المستمر على دعم الأهداف التنموية الوطنية للدول الشريكة ويعكس هذا النهج التنموي ما يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية من دور أساسي في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، عبر تمويل مشاريع نوعية تسهم في تحقيق التقدّم والازدهار لشعوب العالم.

ويهدف مشروع الإسكان الاجتماعي في سيشل إلى توفير وحدات سكنية ملائمة تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد.

وفي هذا الصدد، قال سعادة السويدي إن توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية سيشل يجسد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم الأولويات التنموية الوطنية للدول الشريكة، مؤكداً أن تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي يعكس الحرص على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات السكان ضمن بيئة معيشية آمنة ومستدامة.

من جانبه، تقدم معالي بيير لابورتي بخالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما صندوق أبوظبي للتنمية، على دورهم الريادي والفاعل في ترسيخ أسس التنمية المستدامة ودعم ازدهار المجتمعات.

وأشار إلى أن تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في سيشل يمثل نموذجاً متقدماً للشراكة التنموية البناءة، لما له من أثر ملموس يسهم في الارتقاء بمنظومة التخطيط الحضري المتكامل، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة ويترجم رؤية مستقبلية مستدامة لبلادنا.