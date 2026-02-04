منتخب قفز الحواجز يتنافس مع 10 فرق عالمية في كأس الإمارات ودوري الأمم

أبوظبي في 4 فبراير/وام / يشارك منتخب الإمارات في النسخة الثانية من كأس الإمارات لقفز الحواجز، والجولة الأولى من النسخة الثالثة لدوري لونجين للأمم" 2026" في الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري، في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 10 فرق عالمية تضم نخبة الفرسان والخيول.

وأكد الفارس عمر المرزوقي أن المنافسة مع أفضل فرسان العالم تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أنها تمنحه فرصة تحديد مؤشرات الاستعداد الفني القوية قبل المشاركة في كأس العالم المقررة في آخن بألمانيا الصيف القادم، وما يمثله من قيمة نوعية لفرسان الإمارات، بالثقة في قدرتهم على إظهار المستويات الفنية.

وأوضح أن المنتخب يحظى بالدعم والرعاية من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وما يمثله من أثر محوري وملموس في الإنجازات المحققة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن الفوز بفضية بطولة كأس الأمم بالشارقة فئة أربع نجوم في الشارقة الأسبوع الماضي، وفضية العام الماضي في دوري لونجين للأمم، يجسد التطور النوعي لفرسان الإمارات، وقدرتهم على المنافسة في أقوى البطولات بمشاركة نخبة الفرسان العالميين والأولمبيين.