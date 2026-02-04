منافسات الرماية في "عربية السيدات " تنطلق بعد غد بمشاركة 46 لاعبة

الشارقة في 4 فبراير/وام/ تنطلق بعد غد منافسات رياضة الرماية ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 و تستمر حتى 8 فبراير الجاري في صالة الرماية "10 أمتار هوائي" بنادي الذيد الثقافي الرياضي التي شهدت خلال الأيام الماضية تدريبات تحضيرية مكثفة استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية وسط جاهزية فنية وتنظيمية عالية.

وتشهد منافسات الرماية مشاركة 5 فرق تمثل 5 دول عربية في واحدة من الألعاب الفردية التي تتطلب أعلى درجات الدقة والتركيز والانضباط الفني وتعد من الرياضات ذات الحضور المتنامي ضمن برامج الرياضة النسائية العربية لما تتميز به من طابع احترافي ومعايير تنافسية دقيقة.

ويشارك في المنافسات نادي الشارقة الرياضي للمرأة (دولة الإمارات) ونادي الرماية الكويتي (دولة الكويت) والفريق السعودي (المملكة العربية السعودية) ونادي الرفاع (مملكة البحرين) ونادي الرمي الرياضي (دولة قطر) في مشاركة تعكس تنوع المدارس الفنية العربية في رياضة تعتمد على التحكم الذهني والثبات الانفعالي.

وفي إطار الاستعداد لانطلاق المنافسات عُقد اليوم الاجتماع الفني لمنافسات الرماية في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بحضور القيادات الإدارية والفنية وممثلي الاتحادات ولجان التحكيم والمدربين وإداريي الفرق المشاركة.

حضر الاجتماع كل من الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس لجنة الإشراف والمتابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وسعادة موزة الشامسي مدير الدورة وإليازية السويدي نائب مدير الدورة و سعادة صالح عاشور رئيس لجنة التنسيق الفني و تامر جمعة ممثل جامعة الدول العربية عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية واللوائح المعتمدة بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وتحقيق أعلى معايير العدالة والتنظيم وبما يعكس التطور الذي تشهده رياضة الرماية على مستوى الأندية العربية.

وأكدت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة أن الدورة أثبتت تميزها منذ انطلاقتها بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وأشادت بأهمية الجوانب الفنية والتنظيمية في إنجاح منافسات الرماية ومستوى التنسيق القائم بين مختلف اللجان العاملة.