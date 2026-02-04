"ري.لايف" تعزز تعاونها مع"تاتا العالمية للخدمات الاستشارية"

الشارقة في 4 فبراير /وام / وقعت "ري.لايف" المنظومة الرقمية المتطورة التابعة لمجموعة "بيئة" والمتخصصة في تطوير التجارة والخدمات اللوجستية اليوم عقد شراكة استراتيجية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (BSE: 532540، NSE: TCS) و الرائدة عالميًا في خدمات تقنية المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال والتي ستدعم الترويج العالمي ونشر منصات "ري.لايف" في أسواق جديدة بهدف تبسيط ورقمنة الخدمات الأساسية في مجالات الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير ومبادرات الاقتصاد الدائري على نطاق أوسع.

وقع عقد الشراكة كل من فهد علي شهيل المدير العام لشركة "ري.لايف" الرئيس التنفيذي – الاستدامة في "بيئة" وسومانتا روي الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة تاتا للخدمات الاستشارية.

تعد هذه الشراكة إيذانا ببدء تعاون استراتيجي يجمع بين منظومة "ري.لايف" الرقمية وخبرات شركة تاتا للاستشارات بقطاع الخدمات الرقمية بهدف إحداث تحول في القطاعات المختلفة ضمن أسواق جديدة مع تعزيز النمو المشترك للجانبين وتحقيق أهداف استراتيجية مثل الوصول إلى الحياد الكربوني وتحفيز الابتكار البيئي وتعزيز الاستدامة وتمكين الاقتصاد الدائري .

وتستفيد "ري.لايف" من خلال هذه الشراكة من تقنيات شركة تاتا للخدمات الاستشارية المتقدمة لتوسيع منظومتها الرقمية وتطوير عملياتها.

وقال فهد شهيل : " تعكس هذه الشراكة إدراكنا لأهمية التعاون في تعزيز النمو المشترك للأعمال وتأثيره واسع النطاق ونحن على ثقة بأن المنظومة الرقمية المتنامية لشركة "ري.لايف" والمدعومة بالشركاء العالميين المناسبي، ستمثل دعماً قيّماً بالنسبة للمؤسسات في إطار سعيها لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وتطوير مستوى أداء الأعمال " .

وأضاف أن التعاون مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية فرصة استثنائية لتوسيع نطاق وصولنا إلى أسواق استراتيجية جديدة بدعم من سجل "ري.لايف" الحافل بالمنصات الموثوقة والمجربة التي أسهمت في إحداث تحول جذري في مختلف القطاعات ودعمت الاقتصادات من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة.

من جانبه قال سومانتا روي :" ترتكز شراكتنا مع "ري.لايف" على بناء منظومة متكاملة وسلسة تُمكّن المشترين والبائعين في سوق المواد القابلة لإعادة التدوير من إتمام عمليات التداول بكفاءة أعلى وموثوقية أكبر وبفضل سجلّنا الحافل في تقديم حلول تُسهم في تحقيق نمو ملموس لشركائنا نثق بأن تعاوننا مع "ري.لايف" سيسهم في تمكين القطاعات المختلفة والجهات الحكومية في مساعيها نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة".