سيف بن زايد يبحث التعاون الأمني مع وزيرة الشؤون الداخلية في مولدوفا

دبي في 4 فبراير/وام/ التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دانييلا ميسايل - نيتشيتين وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية مولدوفا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي.

تناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تطوير الشراكات في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

وأكد الجانبان أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول، وتسهم في تعزيز التفاهم والتعاون الدولي ودعم الابتكار في العمل الحكومي والأمني، بما ينعكس إيجاباً على أمن المجتمعات واستقرارها.

وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا.

وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وجمهورية مولدوفا واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من الجانبين أثناء الإقامة أو الزيارة.