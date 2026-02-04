سيف بن زايد يلتقي رئيس مجلس وزراء قيرغيزستان على هامش القمة العالمية للحكومات 2026

أبوظبي في 4 فبراير/ وام / التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عادل بك قاسم علييف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير منظومات العمل الأمني، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

وأكد الجانبان أهمية القمة العالمية للحكومات بوصفها منصة دولية جامعة لتلاقي الحكومات وصناع القرار، وتعزيز حوارات الحضارات وتبادل المعارف والخبرات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي والأمني بما يخدم المجتمعات ويعزز الأمن والتنمية المستدامة.