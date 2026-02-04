سيف بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق على هامش القمة العالمية للحكومات

دبي في 4 فبراير/وام/ التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات التعاون بين الجانبين وتبادلا الحديث حول القمة العالمية للحكومات وأهميتها بوصفها منصة دولية رائدة تجمع صناع القرار وقادة الفكر، وتسهم في تبادل الرؤى والخبرات وبحث مستقبل العمل الحكومي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التعاون الدولي.