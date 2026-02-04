"لجنة التبّة" تعلن إجراء قرعة "ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026" الجمعة

العين في 4 فبراير/وام/ أعلنت لجنة رياضة " التبّة" التراثية، إطلاق منصتها التعريفية في معرض الحديريات بأبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير الجاري ضمن فعاليات ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، وإقامة القرعة بعد غد الجمعة في المباني الإدارية الملحقة بميدان "التبّة" في منطقة أم غافة بالعين.

وأكد محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام للعبة، أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تعريف زوار الدولة بها، من خلال عرض أدواتها، وتوفير ملصقات و"بروشورات"، وفيديوهات تسهم في اطلاعهم على تاريخها، وارتباطها بتاريخ الآباء والأجداد.

وكشف عن اكتمال جميع الترتيبات لإجراء القرعة، والموافقة على مشاركة فريق النهضة العماني في المنافسات المقررة يومي السبت والأحد على ميدان أم غافة، باعتباره الفريق الوحيد من خارج الدولة ضمن القائمة المشاركة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة لبطولة " التبّة"، برئاسة سعادة سيف بن مفتاح النيادي، اعتمدت الحكام واللجان الفنية، وتوجيه الدعوات لحضور المنافسات.

وأشار إلى إجراء تحسينات كبيرة على ميدان أم غافة على مستوى المدرجات، والمرافق الأخرى، وتخطيط الملعب، وتحديد أماكن الجمهور، والشخصيات الرسمية، بما يضمن نجاح البطولة وتميزها.