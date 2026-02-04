نادي الإمارات ينظم مهرجانًا رياضيًا احتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية

رأس الخيمة في 4 فبراير / وام / نظم نادي الإمارات مبادرة ومهرجانًا رياضيًا احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» وذلك بحضور سعادة محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء النادي والجمهور.

تضمن المهرجان باقة من المنافسات والفعاليات الرياضية المتنوعة التي شهدت تفاعلًا واسعًا من المشاركين والحضور، في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الكويت، ورسخت قيم التلاحم والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

وأكد محمود حسن الشمسي أن تنظيم هذه المبادرة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحرص المؤسسات الرياضية على المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن العلاقات الإماراتية الكويتية نموذج راسخ للأخوة الصادقة والتعاون المشترك.

وأضاف أن نادي الإمارات يعتز بدوره المجتمعي والرياضي في تعزيز القيم الوطنية والإنسانية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ معاني الوحدة والتآخي، وتعكس رسالة الرياضة كجسر للتقارب بين الشعوب.