سلطنة عُمان تتصدر جدول ميداليات المبارزة في الألعاب العربية للسيدات

الشارقة في 4 فبراير / وام / تصدر لاعبو سلطنة عمان الفائزين فى ختام منافسات المبارزة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 بمشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية وبتفوق خليجي لافت تصدّرته السلطنة بحلولها في صدارة جدول الميداليات العام عقب أداء قوي في مختلف الأسلحة.

جاء تصدّر سلطنة عُمان عبر فريق نادي صلالة الذي حصد 7 ميداليات شملت 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين مؤكّدًا حضوره القوي في منافسات الفرق .

وحلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عن طريق فريق نادي العلا بعد حصد 3 ذهبيات وميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة، بإجمالي 6 ميداليات.

وجاءت دولة الإمارات ثالثة ممثلة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة بواقع ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية بإجمالي 4 ميداليات فيما حلّت مملكة البحرين رابعة عبر نادي البسيتين بميدالية فضية وأخرى برونزية وجاء اتحاد المبارزة الكويتي خامسًا بميداليتين برونزيتين.

وشهدت منافسات فرق السيدات مستويات فنية متقاربة في أسلحة سيف المبارزة والسيف والشيش وتوزعت المراكز بين عدد من الأندية الخليجية والعربية التي قدمت أداء جماعيا عكس التطور المتواصل لرياضة المبارزة النسائية على مستوى الأندية.

وفي منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة (الإيبيه) تُوّج فريق صلالة العُماني بالمركز الأول وجاء فريق العلا السعودي ثانيًا فيما حلّ فريق سيدات الشارقة ثالثًا .

وفي سلاح السيف (السابر) واصل فريق العلا السعودي تألقه وحقق المركز الأول وجاء فريق الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني فيما احتل اتحاد المبارزة الكويتي المركز الثالث.

أما في سلاح الشيش للسيدات (فرق) فقد عاد فريق صلالة العُماني ليؤكد تفوقه محققًا المركز الأول مضيفًا ذهبية جديدة إلى رصيد سلطنة عُمان وحلّ فريق البسيتين البحريني ثانيًا فيما جاء فريق الشارقة الرياضي للمرأة ثالثًا .