زايد بن حمدان بن زايد يلتقي رئيس الباراغواي ويبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

أبوظبي في 4 فبراير/وام/ التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو"، اليوم، فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة يشارك خلالها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في قصر النخيل في أبوظبي، بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي، واستعراض فرص تطوير الشراكة القائمة بما يعكس تطلعات البلدين نحو بناء شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية في أبرز القطاعات الحيوية التي تخدم الأهداف التنموية، لاسيما في قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.

ورافق فخامة رئيس جمهورية الباراغواي، خلال اللقاء، وفد يضم معالي خافيير خيمينيز، وزير الصناعة والتجارة؛ ومعالي ماريانا سالديفار، وزيرة وحدة إدارة المشاريع في رئاسة الجمهورية؛ ومعالي فيكتور ألفريدو فيردون بيطار، نائب وزير الخارجية؛ وسعادة كارولين كونثر لوبيز، سفيرة الباراغواي لدى الدولة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسعادة سلطان اليبهوني؛ وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو".