اختتام النسخة الـ4 لمعرض "الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2026"

أبوظبي في 4 فبراير/ وام/ اختتمت وزارة الدفاع اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2026".

وشهد اليوم الختامي حضور اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين في الجهات الأمنية والمدنية بالدولة.

وقام نائب رئيس أركان القوات المسلحة يرافقه العميد الركن محمد سالم الكتبي قائد الشرطة العسكرية بجولة في المعرض شملت المنصات المشاركة واطلع خلالها على الحصيلة النهائية للمبادرات التوعوية والورش التفاعلية التي قُدمت على مدار أيام المعرض.

وقال العميد الركن محمد سالم الكتبي في ختام المعرض إن النسخة الرابعة حققت أهدافها في الوصول إلى الفئات المستهدفة مشيرا إلى أن المعرض نجح في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم نماذج محاكاة متطورة كشفت للجمهور أساليب "التزييف العميق" والابتزاز الإلكتروني إلى جانب تعزيز الحصانة الأسرية من خلال تفعيل محاور "عام الأسرة" حيث تم عقد ورش عمل تخصصية ساهمت في تزويد الآباء والشباب بمهارات الدفاع الرقمي وتم عرض أفلام سينمائية واقعية لاقت إقبالا كبيرا ساهمت في تبسيط المفاهيم الأمنية المعقدة وتحويلها إلى رسائل توعوية مؤثرة.

من جانبهم أكد المشاركون أن هذا المعرض لم يكن حدثا توعويا عابرا بل انعكاسا لاستراتيجية الدولة في تبوء المراكز الأولى عالميا في مؤشرات الأمن والأمان مشيرين إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية في المعرض لم تقتصر على الجانب التقني فقط، بل شملت حماية الفكر من الأيديولوجيات الهدامة التي تحاول اختراق المجتمع عبر المنصات الرقمية، وشددوا على أن حماية القيم والولاء الركيزة الأساسية للأمن الوطني.

يذكر أن المعرض شهد مشاركة فاعلة من نخبة من الجهات الاتحادية والمحلية، شملت وزارة الداخلية، والقيادات العامة للشرطة بأبوظبي، ودبي، والشارقة إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني و الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة وزارتا تمكين المجتمع والتربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني.