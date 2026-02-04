وزيرة أردنية تشيد بالعلاقات الإماراتية - الأردنية في مجال تحديث القطاع العام

دبي في 4 فبراير /وام/ أكدت معالي المهندسة بدرية البلبيسي وزيرة دولة لتطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية أن العلاقات الإماراتية - الأردنية في مجال تحديث القطاع العام وتطوير الإدارة الحكومية تمتد لسنوات طويلة وتشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون العربي المشترك القائم على تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأشادت معاليها في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي بالشراكة الأردنية الإماراتية التي أسهمت في تطوير العديد من المبادرات الحكومية وأعربت عن تطلعها إلى توسع هذه العلاقات لاسيما في ضوء التحديات المرتبطة بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وفي مقدمتها الاستثمار في الموارد البشرية.

وأشارت إلى أهمية اتفاقية إنشاء مسرّعات العمل الحكومي في رئاسة الوزراء الأردنية إضافة إلى تأسيس أول مركز خدمات شامل في الأردن بالتعاون مع حكومة الإمارات وهي تجربة تم تعميمها لاحقاً عبر إنشاء عشرة مراكز خدمات شاملة بالاستفادة من النموذج الإماراتي.

واعتبرت أن الاستثمار في رأس المال البشري في الجهاز الحكومي ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الفاعل والمستدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي موضحة أن الأردن يعمل حاليا على إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لتكون منصة وطنية لإعادة تأهيل وبناء القدرات الحكومية.