اكتمال عقد المتأهلات إلى ربع نهائي بطولة مبادلة للتنس

أبوظبي في 4 فبراير/ وام/ اكتمل اليوم عقد اللاعبات المتأهلات إلى الدور ربع النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات فئة " 500 نقطة"، المقامة حاليا في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات.

وشهدت البطولة المستمرة حتى 7 فبراير الجاري، انسحاب حاملة اللقب بيلندا بينشيتش بسبب وعكة صحية مفاجئة ألمت بها قبل خوضها اليوم لقاء دور الستة عشر أمام البريطانية سوناي كارتال، والتي خاضت مواجهتها أمام المكسيكية ريناتا زارازوا، وفازت عليها بمجموعتين 6-0، و6-3.

و تأهلت التشيكية سارة بجليك بعد فوزها على اللاتيفية يلينا أوستا بيكو بمجموعتين 6-4، و6-4، وستواجه بجليك في الدور ربع النهائي البريطانية سوناي كارتال.

وبلغت الدور ربع النهائي أيضا الروسية إيكاترينا ألكساندروفا بعد فوزها على الأوكرانية دايانا يستريمسكا 6-3 و6-0.

وستواجه ألكساندروفا في الدور المقبل الفلبينية أليكسندرا إيلا، المتأهلة من فوزها على البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش بمجموعتين لمجموعة 6-2، و4-6، و7-6.

وتقام غدا مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة.