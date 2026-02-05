أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تطرح رؤيتها للبحث العلمي في ندوة بالقاهرة

القاهرة في 5 فبراير/وام/ شاركت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في الندوة الدولية الأولى التي نظمها معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "التخطيط الاستراتيجي للبحث العلمي في ظل أدوات الذكاء الاصطناعي بين التحديات والحلول" وذلك في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز دورها العلمي والبحثي ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات البحث العلمي والتقنيات الحديثة.

مثّل الأكاديمية في الندوة التي عقدت أمس، العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير الأكاديمية يرافقه العميد الدكتور عبدالله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط والعميد الدكتور جمال الشحي عميد الأكاديمية .

وأكد العميد العثمني خلال ورقة العمل التي قدمها في الندوة أن القيادة الاستراتيجية تعد ركيزة أساسية في تميز المؤسسات وتفوقها مشيرا إلى أهمية التحول من المفاهيم القيادية التقليدية إلى أدوار قيادية استراتيجية قادرة على استشراف المستقبل والتعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة لاسيما في ظل التطور المتنامي لأدوات الذكاء الاصطناعي موضحا أن القائد المتميز يمتلك رؤية واضحة لتوظيف هذه الأدوات بما يسهم في توجيه البحث العلمي توجيها علميا منهجيا يحقق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة ويحد من آثارها السلبية.

و أوصت الندوة بدعم البحث العلمي من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات واضحة تساعد الباحثين على تحديد الموضوعات والظواهر بدقة وتحليل المشكلات الرئيسة بصورة علمية منهجية إضافة إلى تعزيز الإيجابيات المرتبطة باستخدام هذه الأدوات في البحث العلمي.