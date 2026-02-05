حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ضمن أعمال قمة الحكومات 2026

دبي في 5 فبراير /وام/ التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم ، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، وذلك ضمن أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2026، المنعقدة في مدينة جميرا بدبي.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، وسبل تطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إقليم كردستان العراق، والبناء على ما يجمع الجانبين من علاقات إيجابية، مشيراً سموّه إلى أهمية توسيع آفاق التعاون، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

من جانبه، أعرب معالي مسرور بارزاني عن تقديره لاستضافة دولة الإمارات القمة العالمية للحكومات، مشيداً بمكانتها منصةً عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات الحكومية، وأكد حرص حكومة إقليم كردستان العراق على تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية، والحوكمة، واستشراف المستقبل.

كما أكد معاليه أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية تجمع قادة الحكومات وصناع القرار والخبراء، وتسهم في مناقشة التحديات العالمية وصياغة حلول مبتكرة تعزز جاهزية الحكومات وتدعم التنمية المستدامة.

حضر اللقاء، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وسعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "وصل لإدارة الأصول".