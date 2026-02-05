صندوق أبوظبي للتنمية يتعاون مع أوربت ووركس لإطلاق قمر صناعي

دبي في 5 فبراير / وام/ وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة "أوربت ووركس" تهدف إلى إطلاق قمر صناعي بسعة مخصصة للصندوق بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين في خطوة استراتيجية تعزّز مكانة دولة الإمارات على خارطة المصنّعين العالميين للأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وسيُسهم القمر الصناعي الجديد في متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية التي موّلها الصندوق في مختلف دول العالم، بما يعزّز كفاءة الرصد ودقة تقييم البيانات، ويدعم اتخاذ القرار القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في العمل التنموي.

وقّع الاتفاقية خلال القمة العالمية للحكومات كل من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة "أوربت ووركس"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة محمد سيف السويدي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع "أوربت ووركس" الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، لما حققته من إنجازات نوعية ومكانة متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي ويأتي هذا التعاون تزامنًا مع تسارع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد يربط بين الشرق والغرب في قطاع تكنولوجيا الفضاء".

وأضاف سعادته: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إنشاء منظومة فضائية متكاملة، مدعومة ببرمجيات متقدمة وحلول وتقنيات مبتكرة خاصة بصندوق أبوظبي للتنمية، بما يمكّنه من متابعة المشاريع التي موّلها في مختلف قارات العالم، ويسهم في تسهيل مراقبة العمليات التشغيلية لتلك المشاريع، وتعزيز كفاءة المتابعة والرصد، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية".

من جانبه، قال الدكتور حمد الله محب: "نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع صندوق أبوظبي للتنمية، الصرح الإماراتي العريق والمساهم المؤثر محلياً وعالمياً في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات وتمثل هذه الشراكة نموذجًا متقدماً لتكامل التكنولوجيا الفضائية مع العمل التنموي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتوظيف الابتكار في دعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة متابعة المشاريع وانجازاتها، وتعظيم أثرها على المدى البعيد."

ويجسّد هذا التعاون نقلة نوعية في توظيف تقنيات الفضاء المتقدمة لدعم العمل التنموي، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار والشراكات الاستراتيجية العالمية بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ذات أثر ملموس على المجتمعات حول العالم.