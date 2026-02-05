بطولة الشارقة الدولية "26" لقفز الحواجز فئة 3 نجوم تنطلق غدا

الشارقة في 5 فبراير / وام / بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ـ نائب حاكم الشارقة، وبرئاسة فخرية من سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي بالشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام تنطلق غدا بطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز من فئة ثلاث نجوم والتي يرأسها الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وتستمر حتى 8 من فبراير الجاري .

وتعتبر بطولة الشارقة الدولية (26) الثانية التي ينظمها نادي الشارقة على ميادينه الرملية الداخلية المغطاة والخارجية وتشتمل على 21 منافسة - بطولة نهائي الخيول الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات والجولة التأهيلية الأخيرة لفرسان المراحل السنية من فئة الشباب والـ(جونيورز) والأشبال من دول المجموعة الإقليمية السابعة قبل توجههم إلى منافسات النهائي في دولة قطر شهر أبريل القادم

يشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وتقوم برعاية منافساتها مجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية ويديرها سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية .

وتتضمن البطولة الرئيسة من فئة ثلاث نجوم 6 منافسات تقام بالميدان الخارجي بواقع منافستين في كل يوم وحواجزها من 120 سم حتى 155 سم في منافسة جائزة الشارقة لونجين الكبرى ومجموع جوائزها 140.400 يورو منها الجائزة الكبرى بقيمة 60.000 يورو وتتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة - نهائي خيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات من دول المجموعة الإقليمية السابعة وتشتمل على 6 منافسات تقام على أرضية الميدان الخارجي بمعدل منافستين في كل يوم واحدة للخيول عمر الـ6 سنوات على حواجز ارتفاعها (120 ـ 125)سم والأخرى لعمر الـ7 سنوات على حواجز ارتفاعها (130 ـ 135) سم وجوائزها 18.000 يورو.

وتشهد البطولة آخر الجولات التأهيلية لفرسان المراحل السنية وبمعدل منافستين لكل فئة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة والثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز ولفئة الشباب تقام بالميدان الخارجي على حواجز الـ130 سم وجوائزها 6.500 يورو ومنافستين لفرسان الـ(جونيورز) على أرضية الميدان المغطى على حواجز الـ120 سم وجوائز بقيمة 4.500 يورو ومنافستين لفئة الأشبال على الميدان الداخلي على حواجز الـ110 سم وجوائزها 3.500 يورو.