إطلاق صندوق أبوظبي الإسلامي للبنية التحتية الرقمية

أبوظبي في 5 فبراير /وام/ أطلقت شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة، المملوكة بالكامل لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، صندوق أبوظبي الإسلامي للبنية التحتية الرقمية، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين بفرص استثمارية محددة في أسهم الشركات المدرجة التي تستفيد من ديناميكيات العرض والطلب المواتية في قطاعي تخزين البيانات ونقلها، مع تركيز خاص على أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.

ويركّز الصندوق على بناء محفظة محدودة العدد تضم ما بين 20 و25 ورقة مالية يتم اختيارها وفق معايير القيمة العادلة، بهدف تحقيق عوائد تأخذ في الاعتبار مستويات المخاطر.

وتتولى شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال إدارة الصندوق بالشراكة مع شركة DigitalBridge Liquid Accounts Adviser, LLC، التابعة لمجموعة DigitalBridge، العالمية المتخصصة في البنية التحتية الرقمية.