"قمة الحكومات "/الإمارات تدعم قطاع التعليم بإندونيسيا بالتعاون مع جامعة ماكجيل الكندية

دبي في 5 فبراير /وام/ قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني منحة مالية تبلغ (12.8 مليون دولار أمريكي) مخصصة لجامعة ماكجيل الكندية لتنفيذ برنامج "الإمارات-إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل في جامعة ماكجيل" الهادف إلى دعم التنمية المستقبلية لإندونيسيا بالتركيز على مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والصحة والهندسة وتدريب المعلمين، ودفع عجلة التطوير المجتمعي في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

وحضر معالي الدكتور مغير بن حارب الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني توقيع اتفاقية تقديم المنحة المالية بين الجانبين، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة بدبي .

وبموجب الاتفاقية سينفذ برنامج "الإمارات-إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل" عن طريق جامعة ماكجيل الكندية بالتعاون مع كل من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في إندونيسيا وجامعة إندونيسيا من جهة، وبمشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وجامعة الشارقة وجامعة خليفة من جهة أخرى ويتضمن البرنامج (منحاً دراسية، برامج تدريب مستمر للمعلمين، جوائز بحثية، مبادرات لتبادل المعرفة، برامج لتطوير القادة).

وأشار معالي الدكتور مغير بن حارب الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، إلى أهمية المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية الرائدة التي تُنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة والأولويات الوطنية في الدول والمجتمعات المستفيدة، وبما ينسجم مع السياسة العامة للمساعدات الخارجية للدولة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية، لا سيما تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة والبيئة والبنية التحتية بشكل عام.

من جانبه قال البروفيسور عبدالمعطي، وزير التعليم الابتدائي والثانوي في إندونيسيا: "يُعدّ المعلمون والقادة التربويون ذوو الكفاءة العالية من أكثر الاستثمارات فعاليةً من حيث التكلفة والاستدامة، ومن خلال هذا التعاون مع دولة الإمارات وجامعة ماكجيل؛ نهدف إلى تعزيز الممارسات التعليمية والقيادة المدرسية ومخرجات التعلّم".

بدوره أكد سعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على مواصلة الرسالة الحضارية لدولة الإمارات من خلال المبادرات والبرامج التنموية الهادفة مع مختلف الجهات المعنية في الدول المستفيدة والمؤسسات التعليمية العالمية، بما يتماشى مع الاحتياجات المعرفية والبحثية من جانب، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات الإماراتية والإندونيسية من جانب آخر.

تُجدر الإشارة إلى برنامج برنامج "الإمارات-إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل في جامعة ماكجيل" يمتد لخمس سنوات، وسيعمل على تطوير قدرات المعلمين ومديري المدارس والإداريين من خلال امتلاك المهارات اللازمة استناداً إلى برنامج القيادة الدولية في التعليم والتطوير الإداري (ILEAD) التابع لكلية التربية في جامعة ماكجيل الكندية، وبالتركيز على بناء القدرات الوطنية في مجالات الصحة والاستدامة، ودعم انتقال الخريجين للعمل في القطاع الخاص، ورفع مستوى كفاءات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إندونيسيا، فضلاً عن توفير برامج الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه وزمالات الماجستير والدكتوراه المشتركة والزمالات العلمية وتطوير القيادات التنفيذية وتدريب الباحثين وطلبة الدراسات العليا الإندونيسيين.