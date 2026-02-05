663 رياضيا ورياضية يتنافسون في الرماية بألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرماية بالتعاون مع اللجنة المنظمة اعتماد مشاركة 663 رياضيا ورياضية من داخل الدولة وخارجها في بطولة الرماية بألعاب الماسترز، "أبوظبي 2026" المقررة بنادي العين للفروسية والرماية على مدار أيام 7 و8 و9 فبراير الجاري.

وكشف الاتحاد في بيان له عن إجراء التدريب غير الرسمي للمشاركين السبت المقبل يليه في اليوم التالي التدريب الرسمي، وصولا إلى الفعاليات التنافسية يوم الاثنين، في 11 مسابقة مختلفة منها الشوزن" اسكيت وتراب"، والمسدس والبندقية 10 أمتار، و25 مترا، للرجال والسيدات، بالإضافة إلى الرماية التقليدية "السكتون".

وأشار إلى تشكيل اللجنة الفنية برئاسة حسن محمد بن هديه الشحي، الأمين العام للاتحاد، وعضوية مجموعة من الحكام المواطنين المعتمدين من الاتحاد الدولي.

وأكد سعادة محمد سهيل النيادي، رئيس الاتحاد، الحرص على توفير جميع المتطلبات التي تسهم في دعم نجاح فعاليات الرماية ضمن ألعاب الماسترز، "أبوظبي 2026" نظرا لما تمثله من قيمة كبيرة بمشاركة الرياضيين العالميين.

وأوضح أن دولة الإمارات تقدم للعالم من خلال هذه الفعاليات تجربتها المميزة في التنظيم والاستضافة وإدارة الأحداث، انطلاقا من بنية تحتية عصرية، ومرافق متطورة، وقدرات بشرية تتمتع بالكفاءة، وفق رؤية متكاملة أرستها قيادتنا الرشيدة، لتعزيز المكانة المرموقة للدولة في المجالات كافة.