الملتقى الهندسي الخليجي الـ27 يكرم رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة

الكويت في 5 فبراير/وام/ كرم الملتقى الهندسي الخليجي الـ27 الذي تستضيفه دولة الكويت في حفل تكريم روّاد العمل الهندسي الذي أقيم الليلة الماضية سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» بوصفه رائداً للعمل الهندسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك نظير إسهاماته البارزة في تطوير القطاع الهندسي بدولة الإمارات ورؤيته القيادية والإبداعية في إدارة المشروعات الهندسية وتعزيز معايير الجودة والكفاءة.

وأعرب سعادة خليفة مصبح الطنيجي عن سعادته بهذا التكريم الذي يُعدّ وسام فخر وحافزاً يدفعه نحو مزيد من العطاء في تحقيق الريادة وتعزيز ثقافة الابتكار التي تسهم في تنمية شاملة ومستدامة إضافة إلى تطوير المعرفة والمهارات الهندسية في دولة الإمارات مشيراً إلى دور المهندسين وضرورة تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم الإبداعية لمواكبة التغيّرات والتطورات في العالم الهندسي والاستفادة منها في خدمة مجتمعاتهم في تحسين جودة الحياة.

من جانبه بارك المهندس عبدالله يوسف آل علي رئيس جمعية المهندسين في الإمارات هذا التكريم لسعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي بوصفه رائداً للعمل الهندسي الخليجي والذي يعكس مسيرة متميزة من العطاء والقيادة والرؤية في تطوير القطاع الهندسي وتعزيز معايير الجودة والكفاءة .