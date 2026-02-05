البرتغال تدشن مشاركتها في" أيام الشارقة التراثية "

الشارقة في 5 فبراير / وام / دشنت البرتغال مشاركتها ضيف شرف الدورة الـ23 من "أيام الشارقة التراثية" التي ينظمها معهد الشارقة للتراث تحت شعار "وهج الأصالة" وتستمر حتى 15 فبراير الجاري بمنطقة التراث في قلب الشارقة بعروض فنية مبهرة ورقصات شعبية شيقة نالت إعجاب الجمهور مؤكداً عمق التراث والثقافة البرتغالية.

ويأتي اختيار البرتغال في إطار رؤية إمارة الشارقة الاستراتيجية لتعزيز التواصل الثقافي مع الغرب مستندة إلى تاريخ مشترك يمتد لأكثر من ثمانية قرون بين الحضارة الإسلامية وغرب الأندلس ما يعكس عمق التمازج الحضاري بين الشارقة والبرتغال.

وتجسد العلاقة التاريخية وما تميزت به من منح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القلادة الكبرى لوسام كامويش أعلى وسام شرف ثقافي سيادي في البرتغال وافتتاحه مركز الدراسات العربية في جامعة كويمبرا ما يؤكد أن الإرث العربي جزء أصيل من الهوية البرتغالية.

ويؤكد التعاون بين معهد الشارقة للتراث وعدد من المتاحف البرتغالية أن الاحتفاء بالبرتغال ليس مجرد استضافة لدولة أوروبية بل هو استدعاء لفصل مضيء من التاريخ العربي – الأوربي المشترك حيث يظهر الأثر العربي في الهندسة المعمارية وفن "الأزوليجو" واللغة كخيط ذهبي يربط بين الثقافتين.