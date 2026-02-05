انطلاق منافسات الرماية غداً في "عربية السيدات 2026" بمشاركة 46 لاعبة

الشارقة في 5 فبراير / وام / تنطلق غداً منافسات الرماية ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في إمارة الشارقة حتى 12 فبراير الجاري وسط استعدادات فنية وتنظيمية متكاملة تبشّر بمنافسات قوية ومثيرة في واحدة من أكثر الألعاب دقة وتركيزاً.

وتُقام منافسات المسدس «10 أمتار هوائي» في صالة الرماية بنادي الذيد الثقافي الرياضي بمشاركة 46 لاعبة يُمثّلن خمسة فرق من خمس دول عربية وتشمل المنافسات جولات تمهيدية ونهائية تُقام في اليوم ذاته وذلك عقب أيام من التدريبات التحضيرية التي أظهرت مستويات فنية متقاربة وجاهزية عالية وحماسا لدى المشاركات ما يعكس تطوّر اللعبة واتساع قاعدة ممارستها على مستوى الأندية النسائية العربية.

تُدار المنافسات وفق القوانين المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية بما يضمن تكافؤ الفرص بين اللاعبات وتطبيق أعلى معايير العدالة والسلامة داخل ميادين الرماية وتخضع المعدات والملابس الرياضية لفحوص دقيقة قبل انطلاق المنافسات إلى جانب الالتزام الصارم بالإجراءات التنظيمية والزمنية المعتمدة في مسابقات الرماية.

وأكد الحكم الدولي البحريني عادل أسد رئيس لجنة الحكام في البطولة اكتمال الجاهزية التحكيمية لانطلاق المنافسات مشيراً إلى أن لجنة الحكام تعمل وفق أحدث التعديلات المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية لعام 2026 مع التركيز على ضمان سلامة المشاركات وتطبيق اللوائح الفنية بدقة بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في البطولات الكبرى.

وتتواصل منافسات الرماية في 8 فبراير بإقامة مسابقات البندقية 10 أمتار هوائي وصولاً إلى النهائيات على أن يختتم اليوم بتتويج الفائزات في كلا الاختصاصين في أجواء يتوقع أن تتسم بالندية والتنافس العالي بين اللاعبات.