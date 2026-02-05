الهولندية لورينا ويبس بطلة لمرحلة "المسعود" وتتصدر طواف الإمارات للسيدات

أبوظبي في 5 فبراير /وام/ فازت الهولندية لورينا ويبس بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2026 في نسخته الرابعة، المقام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بعد أداء قوي في مرحلة المسعود لتأجير المعدات التي امتدت من ساحل المغيرة في مدينة المرفأ حتى خط النهاية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتصدرت ويبس المرحلة الأولى بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 111 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و26 دقيقة و17 ثانية، متقدمة على الأيرلندية لارا غيليسبي، نجمة فريق الإمارات إيه دي كيو، التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت البريطانية زوي باكستيد، نجمة فريق كانيون سرام الألماني، في المركز الثالث.

وعقب ختام المرحلة، حصدت ويبس القميص الأحمر لمتصدرّة الترتيب العام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، كما نالت القميص الأخضر المخصص لمتصدرّة ترتيب النقاط برعاية مبادلة.

وفازت البريطانية زوي باكستيد بالقميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة برعاية برجيل القابضة، فيما أحرزت الهولندية فيمكه دي فريس، نجمة فريق فيزما ليز ابايك الهولندي، القميص الأسود المخصص لمتصدرّة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية الدار.

وشهد انطلاقة المرحلة الأولى سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس، إلى جانب نورما شاهين وخالد المسعود ممثلي المسعود للمعدات، وسهيد أبو حامد ممثل مدن.

وأكدت لورينا ويبس، الفائزة بالمرحلة، أن الفوز يمثل بداية رائعة للموسم، مشيرة إلى أن فريقها قدم عملاً جيداً في آخر عشرة كيلومترات، وأضافت:" كنا نعلم من تجربتنا قبل عامين أن هذه نهاية صعبة، فالمسار المستقيم طويل جداً، واستفدنا من فرق أخرى في الجزء الأخير من السباق، ولحسن الحظ حصلت على فجوة مناسبة للانطلاق في السبرينت الأخير..قلت هذا الصباح إن الفوز بمرحلة واحدة هو هدفي، لكننا سنحاول الفوز بالمرحلتين القادمتين أيضاً".

توج الفائزات بالقمصان كل من سعادة عارف حمد العواني، والعقيد سيف محمد العامري مدير إدارة المرور والدوريات (منطقة الظفرة)، وسعادة طلال الهاشمي، وقريبة براك المزروعي مدير مكتب سعادة وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وموزة سيف المنصوري ممثل وزارة التربية والتعليم.