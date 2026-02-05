"قمة الحكومات" تستعرض النسخة الأولى من مؤشر البيروقراطية

دبي في 5 فبراير/ وام / قال سامر الهاشم، رئيس "آبكو - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إن إحدى جلسات اليوم الثاني لـ"القمة العالمية للحكومات 2026" التي اختتمت اليوم بدبي، استعرضت النسخة الأولى من "مؤشر البيروقراطية" من خلال تقييم حالة 13 دولة حول العالم.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أن النسخة الثانية من المؤشر ستتضمن التوسع في عدد الدول ونطاق البحث والتقييم، بما يكفل وصول الحكومات إلى مزيد من المعلومات التي تتيح لها تطوير أعمالها لمواكبة تطلعات مواطنيها ومجتمع الأعمال.

وقال: تعكس شراكتنا العميقة مع الحكومات التزامنا الراسخ بدعم جهودها في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ونؤمن بأن التقارير والمؤشرات المبنية على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي تمثل حجر الأساس لصناعة السياسات الفعّالة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وأكد أن توفير رؤى قائمة على الحقائق والبيانات سيمكن صناع القرار من تحديد الأولويات بدقة، وقياس الأثر، وتبني أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الحكومات في تقديم خدمات حكومية متميزة، معرباً عن الفخر بتصدر دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول عالمياً في مجال الخدمات المتعلقة بالشركات.

وقال الهاشم: من خلال تعاوننا الوثيق مع شركائنا في القطاع الحكومي، نحرص على تحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم الابتكار وتحقق التنمية المستدامة، وهو النهج الذي يعكس التزامنا المشترك ببناء مستقبل أكثر كفاءة وشفافية وثقة بين الحكومات والمجتمع، فضلاً عن وضوح الخدمات وسهولة الوصول إليها.

من جانبها أوضحت الدكتور يمنى كامل مديرة مركز الاستشارات الحكومية في "آبكو" أن "القمة العالمية للحكومات 2026" شهدت في احدى جلساتها اليوم اطلاق "المؤشر العالمي للبيروقراطية - تقييمات وانطباعات"، والذي يغطى في نسخته الأولى 11 دولة حول العالم وينظر إلى المستخدم النهائي وتقييمة للخدمات الحكومية بأشكالها المختلفة ويركز على 5 خدمات للمواطنين و 6 خدمات لقطاع الأعمال وهي الخدمات التي يشترك فيها المواطنون وقطاع الأعمال حول العالم سواء كانت متعلقة باستخراج الأوراق الرسمية أو تلقي الخدمات الصحية أو الخدمات التعليمية أو تسجيل الأعمال وغيرها من الخدمات الأخرى.

ولفتت إلى أن هذا المؤشر يختلف عن المؤشرات العالمية الأخرى التي تعاملت مع البيروقراطية، حيث يركز على المستفيد النهائي والفرد المواطن أو المتعامل بقطاع الأعمال المؤشرات، معربة عن الفخر بإطلاق هذا المؤشر المنصة الذي يسهم في تحسين جودة حياة الناس وجودة أداء الحكومات ونقل التجارب الناجحة.

وأشادت الدكتور يمنى كامل بالتوجه الذي تستشرف خلاله "القمة العالمية" مستقبل الحكومات وتسليط الضوء على أهم القضايا الأساسية المرتبطة بالبيروقراطية.