"أبكو" ومجموعة هورايزن تطلقان المؤشر العالمي للبيروقراطية.. تقييمات وانطباعات

دبي في 5 فبراير/ وام / أعلنت شركة أبكو ومجموعة هورايزن عن "المؤشر العالمي للبيروقراطية.. تقييمات وانطباعات"، بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، والذي يأتي الإطلاق الأول منه بعد دراسات مستفيضة شهدت عقد مقارنات على المستوى الإقليمي والدولي على صعيد تقديم الخدمات الحكومية.

ويعد هذا المؤشر مع التقرير التفصيلي المرتبط به أول معيار عالمي يوضح كيف يختبر المواطنون والمتعاملون والشركات مستويات الخدمات والتعقيدات البيروقراطية التي يواجهونها خلال تعاملهم مع كثير من المؤسسات الحكومية، على صعيد توفير الخدمات، حيث تواجه الحكومات حول العالم تحديات متزايدة لتقديم خدمات فعّالة تركز على المتعاملين بما يرفع نسبة الرضا بينهم، وتوفر إدارة أكثر استجابة تركّز على المتعاملين من أفراد وشركات.

ويزود التقرير صناع القرار والسياسات بتوصيات عملية لتبسيط الخدمات، وتقليل التحديات البيروقراطية، وتعزيز الثقة في علاقة المتعاملين مع المؤسسات الحكومية المختلفة، على صعيد الخدمات، وقد تم تصميم المؤشر بشكل يساعد في الاستفادة من الانطباعات وتقييمات المتعاملين، من أجل تطوير الخدمات، وتعزيز جودتها.

وقد تم تطوير المؤشر عبر شراكة فريدة تجمع بين أبكو، الشركة العالمية الرائدة في الاستشارات والدعم الاستراتيجي، ومجموعة هورايزن، المتخصصة عالمياً في دراسات الرأي العام والتحليلات.

كما يستهدف المؤشر تزويد الحكومات بتوصيات لمعالجة الثغرات في تقديم الخدمات للمتعاملين، وتطوير الحوكمة وتعزيز معاييرها لتركز على خدمات المواطنين والمتعاملين بشكل عام، وتعزيز السياسات والممارسات التي تُعطي الأولوية لرضا المتعاملين وثقتهم، وزيادة القدرة التنافسية والاستفادة من النماذج الدولية الناجحة.

ويوفر المؤشر العالمي للبيروقراطية تقييماً عميقاً للعمليات البيروقراطية في 13 دولة وهي الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وإستونيا، وسويسرا، وألمانيا، وسنغافورة، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، والهند، من خلال دراسة تجربة كل دولة، وعقد المقارنات بين تجارب الخدمات فيها.

ويقدّم المؤشر العالمي للبيروقراطية للحكومات توصيات واضحة وعملية لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الإدارة حيث لا يقتصر دور المؤشر على عقد المقارنات، أو إجراء الدراسات لمعايير الخدمات ومستويات قبولها من المتعاملين فقط.

وتكشف نتائج تقرير المؤشر العالمي للبيروقراطية عن تحول جذري في مستوى الخدمات وجودتها وتنافسيتها داخل المؤسسات والإدارات التي تقدم خدماتها للمتعاملين، حيث باتت الحكومات تنافس على مستويات مختلفة لا تقف عند حدود ممارسة الشفافية أو تعزيز التنظيم، بل بشكل متزايد من خلال السرعة والتنفيذ والجودة.

ويتميز نموذج الخدمات الحكومية، الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، بكفاءة وسرعة زمنية استثنائية، ما يؤكد أن "تقديم الخدمات السريعة وعالية المستوى" يعد الآن من الأصول الاستراتيجية للحكومات.

وتبرز النتائج الإمارات كنموذج مبهر من خلال قدرة مؤسساتها على إرضاء المتعاملين بسرعة وكفاءة بما يدعم قطاع الأعمال، مع درجات كفاءة زمنية عالية، وتؤكد النتائج أن المواطنين والشركات والمتعاملين يقدرون السرعة والشفافية والقدرة على التنبؤ بالإجراءات.

من جهتها قالت مارجري كراوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أبكو: تواجه الحكومات تحديات متزايدة، حيث تعد البيروقراطية أحد أهم العوائق التي يواجهها المتعاملون، وإطلاقنا "للمؤشر العالمي للبيروقراطية .. تقييمات وانطباعات"، يعكس التزامنا بدعم الحكومات والشركات في تعزيز اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والمعلومات وتحليلها.

من جانبها قالت الدكتورة مارغريتا درزينيك، الشريك الإداري في مجموعة هورايزن: نحن فخورون بالتعاون مع أبكو في هذه المبادرة الرائدة، ويهدف هذا التعاون إلى تقديم توصيات لتحسين السياسات وتطويرها على أرض الواقع من خلال ترجمة التحليلات والبيانات إلى خطوات عملية تحسن الخدمات.

من جهته قال سامر الهاشم، رئيس أبكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يأتي إطلاق المؤشر العالمي للبيروقراطية في ظل تحولات دولية حيث تفرض التكنولوجيا وتوظيف التقنيات إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل متطور يتناسب مع هذه التحولات.