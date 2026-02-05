أمام "قمة الحكومات".. قرغيزستان تكشف عن نموذج "النمر الثلجي" الاقتصادي

دبي في 5 فبراير / وام / كشف معالي أديلبيك كاسمالييف، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، عن تحقيق بلاده طفرة اقتصادية نوعية وضعتها ضمن قائمة الدول الثلاث الأولى عالميا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث تراوح متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي خلال السنوات الأربع الماضية بين 9 و10%.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أعلن معاليه عن تنظيم فعالية جانبية هي الأولى من نوعها بعنوان "نموذج النمو الاقتصادي لقرغيزستان "النمر الثلجي": مسرّعات الحكومة والمؤسسات والاستثمارات"؛ وأوضح أن هذا النموذج، الذي كان يُنظر إليه قبل خمس سنوات كشعار سياسي، أصبح اليوم واقعاً ملموساً جعل من قرغيزستان واحدة من أسرع خمس اقتصادات نموا في العالم، حيث تضاعفت ميزانية الدولة ثلاث مرات، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2.5 مرة.

وفصّل معاليه ركائز نموذج "النمر الثلجي" الثلاث الأساسية، وهي: المسرّعات الحكومية، والمؤسسات القوية، والاستثمارات؛ وأشار إلى أن الحكومة بدأت ضمن هذا الإطار بتنفيذ إصلاحات مستهدفة مدتها 100 يوم لمعالجة القضايا الملحة بسرعة وكفاءة، وقد أثمرت هذه الآلية عن تنفيذ 17 إصلاحاً بنجاح منذ إطلاق البرنامج.

وأكد أن هذه النتائج تبرهن على قدرة الدول على تحقيق تنمية متسارعة حتى في ظل الموارد المحدودة، شريطة توفر الحوكمة الفاعلة، وسرعة اتخاذ القرار، وتعزيز المؤسسات، لافتاً إلى أن بلاده تمزج بين نماذج الحوكمة الحديثة والتقاليد العريقة للشعب القرغيزي المنفتح على التعاون الإبداعي.

وعلى صعيد الشراكة مع دولة الإمارات، وصف كاسمالييف الإمارات بالشريك المهم والموثوق، مثمناً النتائج المحققة للتعاون الثنائي، وأكد وجود فرص واعدة لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والسياحة، بالإضافة إلى الاهتمام بتوسيع التعاون في القطاع المالي والتقنيات المتقدمة، وشدد على أن بلاده تنظر بتفاؤل كبير لمستقبل هذه العلاقة، معتبراً أن كل لقاء مع الجانب الإماراتي يمثل "بداية لمبادرات كبرى جديدة" ويفتح آفاقاً للتنمية المشتركة.

وحول البيئة الاستثمارية، جدد رئيس الوزراء التزام قرغيزستان بمبادئ التنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى الإصلاحات التدريجية التي تهدف لتحسين مناخ الاستثمار، ودعا المستثمرين للاستفادة من البيئة الجاذبة للأعمال وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة في قطاعات الاقتصاد الأخضر والطاقة والخدمات اللوجستية.

واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على الأهمية الإستراتيجية للقمة العالمية للحكومات 2026 بالنسبة لبلاده، باعتبارها منصة فريدة تتيح الحوار المفتوح مع الشركاء الدوليين والمستثمرين، وتبادل الخبرات حول نماذج الحوكمة المتقدمة، فضلا عن تسليط الضوء على إمكانات قرغيزستان الاقتصادية واستعراض التحديات الإقليمية والدولية الراهنة بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي.