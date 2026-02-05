الاتحاد للطيران شريكاً رسمياً للطيران لألعاب الماسترز - أبوظبي 2026

أبوظبي في 5 فبراير/ وام / أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن شراكتها الرسمية بصفتها شريك الطيران الرسمي لدورة ألعاب الماسترز 2026، والتي تنطلق غدا وتستمر حتى 15 فبراير الحالي في أكثر من 20 موقعاً رياضيا تتوزع في مختلف أرجاء أبوظبي.

وتشكل هذه الشراكة الإستراتيجية إضافة نوعية تعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاحتضان كبرى المحافل الرياضية الدولية، فيما تحتفي الدورة بالرياضة بوصفها أسلوب حياة يجمع مختلف الأعمار والثقافات والمجتمعات، وتؤكد التزام الاتحاد للطيران الراسخ بدعم مجتمع أبوظبي والإسهام الفاعل في إثراء مشهده الرياضي.

وخلال مراسم التوقيع الرسمية بين الرابطة الدولية لألعاب الماسترز والاتحاد للطيران، وقع سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران، اتفاقية تنص على أن تكون الاتحاد للطيران شريك الطيران الرسمي في النسخة الأولى من ألعاب الماسترز التي ستقام في أبوظبي.

وقال سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسرنا بصفتنا اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران، وهي شركة طيران تتمتع بإرث دولي عريق وخبرة واسعة في مجال الخدمات اللوجستية والضيافة للفعاليات العالمية. ستساهم هذه الشراكة في إنجاح هذه الدورة الاستثنائية من الحدث الرياضي الدولي.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في الاتحاد للطيران: تتشرف الاتحاد للطيران بتوقيع اتفاقية الشراكة الرسمية لبطولة ألعاب الماسترز في أبوظبي. تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتعزيز الروابط بين الشعوب والثقافات والأفكار.