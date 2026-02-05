الهلال الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية تعاون تنموي مع فيجي

أبوظبي في 5 فبراير/ وام / وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية تعاون تنموي مع جمهورية فيجي لتنفيذ مشروع لبناء مساكن للمدرسين في المناطق الريفية بفيجي، بما يدعم قطاع التعليم ويحسن الظروف المعيشية للكوادر التربوية، ويسهم في استقرار العملية التعليمية وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

وقع الاتفاقية على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي اليوم معالي السيد موسيسي دريكالا بوليتافو وزير التنمية الريفية والبحرية وإدارة الكوارث في جمهورية فيجي وسعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.