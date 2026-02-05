تحت شعار "لنكن جزءا أخضر".. معرض تفاعلي لأصحاب الهمم يجسد مفاهيم الاستدامة والمستقبل الآمن

العين في 5 فبراير / وام / استعرض أصحاب الهمم مشاريع ومبادرات مجتمعية مبتكرة تجسد مفاهيم الاستدامة البيئية، وذلك خلال فعالية "الاستدامة في بلادي" التي نظمها، صباح اليوم، مركز العين للرعاية والتأهيل التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم، برعاية مركز سالم بن حم الثقافي، وبحضور الشيخ مبارك بن مسلم بن حم العامري، وغبيشة منصور بن سالم العامري، مديرة المركز، إلى جانب عدد من الجهات المعنية والمهتمين.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت تحت شعار "لنكن جزءا أخضر مستداما لبلادنا"، تنظيم معرض تفاعلي قدم خلاله منتسبو المركز ومشاركون آخرون حلولاً عملية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية الداعمة لبناء مستقبل أخضر وآمن للأجيال القادمة.

وفي تعليقه على الحدث، أكد الشيخ مبارك بن مسلم بن حم العامري أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذه المبادرات المجتمعية تعكس وعيا متقدما بأهمية حماية البيئة، وتبرز الدور المحوري لأصحاب الهمم ومساهمتهم الفاعلة في بناء مستقبل مستدام يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأوضحت غبيشة منصور العامري أن الفعالية تأتي ضمن إستراتيجية تمكين أصحاب الهمم وإشراكهم في القضايا الوطنية، قائلة: نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وأصحاب الهمم، وإبراز قدراتهم العالية في تقديم حلول ومبادرات تدعم الاستدامة البيئية والمجتمعية.

وتعد هذه الفعالية نموذجا للتعاون المؤسسي المثمر بين الجهات التعليمية والثقافية، بما يسهم في نشر ثقافة الاستدامة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.