الأشبال والزهرات يتألقون في اليوم الختامي لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو

الفجيرة في 5 فبراير/ وام / اختتمت اليوم، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، منافسات بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو بعد أيام حافلة بالنزالات والإثارة.

وطوت البطولة، المصنفة من عيار G2، بعد ختام منافسات اليوم الخامس التي احتضنها مجمع زايد الرياضي.

وأظهرت نتائج اليوم الختامي تنوعًا لافتًا في المواهب عبر مختلف الأوزان، من خلال منافسات فئتي الأشبال والزهرات، في سباق محموم نحو الميداليات الملونة، حيث برزت عدة أندية إماراتية وأوزبكية في حصاد المراكز، إلى جانب حضور مميز لبعض المراكز والأكاديميات الأردنية.

وتحوّلت أجواء البطولة على أرض إمارة الفجيرة إلى مشهد احتفالي عكس حجم المشاركة الواسعة وتعدد الجنسيات، مؤكدة نجاح خطط البناء القاعدي وصناعة جيل جديد من لاعبي ولاعبات التايكواندو من مختلف الأعمار.

وفي فئة الذكور وزن تحت 28 كغم فاز بالذهبية محمد فازيدنوف (أوزبكستان) والفضية فيردسبييك اشيروف (أوزبكستان) والبرونزية قابوس الجابري (عُمان) وفينج وود (الإمارات)

وفي وزن تحت 30 كغم فاز بالذهبية سمندربيك ازماوف (أوزبكستان) والفضية سند إبراهيم (الأردن) والبرونزية عبدالله الغزاوي (الأردن) وأرشاك مايان (أرمينيا).

وفي وزن تحت 35 كغم فاز بالذهبية اسلومبيك كوليف (أوزبكستان) والفضية ماديار إلياس (كازاخستان) والبرونزية متعب المطيري (الكويت) وريان نخلي (لبنان).

وفي وزن تحت 36 كغم فاز بالذهبية نيكولاس شنتيري (لبنان) والفضية أكمان ابزهار (كازاخستان) والبرونزية أحمد الرئيسي (عُمان) ومحمد عزيز (تونس).

وفي وزن تحت 40 كغم فاز بالذهبية مايرونشيك زاييف (أوزبكستان) والفضية سمير بروكوف (كازاخستان) والبرونزية إيلمار دوايني (الإمارات) واسلومبيك رودوف (أوزبكستان).

وفي وزن تحت 44 كغم فاز بالذهبية حبيب عمرو (الأردن) والفضية لمرون حميدوف (أوزبكستان) والبرونزية حايك الباكيان (أرمينيا) والخياط (الإمارات).

وفي وزن تحت 48 كغم فاز بالذهبية طالب العبدوسي (العراق) والفضية علي دحام (الإمارات) والبرونزية عبد سعود وصفوان محمد (الإمارات).

وفي وزن تحت 52 كغم فاز بالذهبية الرويمحي (عُمان) والفضية عدي سلطان (عُمان) والبرونزية سالم العامري وحسن المرزوقي (الإمارات).

وفي وزن تحت 57 كغم فاز بالذهبية خالد ديركي (سوريا) والفضية علي خميس (الإمارات).

وفي وزن فوق 75 كغم فاز بالذهبية بدر الرئيسي (عُمان) والفضية عبد الرحمن الفلاسي (الإمارات) والبرونزية يوسف الشيحي ومحمد هلال (الإمارات).

أمال في فئة الإناث وزن تحت 27 كغم فقد فازت بالذهبية جنى إبراهيم (الأردن) والفضية غالية الصالح (الأردن) والبرونزية ريتاج صالح (الأردن) وغنيمة الشعراوي (الإمارات).

وفي وزن تحت 30 كغم فازت بالذهبية جوري بني ملحم (الأردن) والفضية سلمى محمد (الإمارات) والبرونزية مهرة السالمي (الإمارات) وسجى المشاري (عُمان).

وفي وزن تحت 36 كغم فاوت بالذهبية ملك الازري (تونس) والفضية آلاء زهير (السعودية) والبرونزية اودنبونو ساروفا (أوزبكستان) وكايا الحمادي (الإمارات).

وفي وزن تحت 40 كغم فاوت بالذهبية رادا أسعد (أذربيجان) والفضية امينات تيورقان (كازاخستان) والبرونزية جايان إبراهيم (الإمارات) وكانتيلي فضل (قطر).

وفي وزن تحت 44 كغم فازت بالذهبية اسيل عبدالله (الإمارات) والفضية لينا عبدالواحد (الإمارات).

وفي وزن تحت 48 كغم (إماراتي كامل) فازت بالذهبية عليا بن عاشور والفضية عائشة الديهوري والبرونزية ليان السد وفرح طه.

وفي وزن تحت 52 كغم فازت بالذهبية فريدة جمال (الإمارات) والفضية ميرا صالح (الإمارات) والبرونزية نسمة أحمد (الإمارات).

وفي وزن تحت 57 كغم فازت بالذهبية ميوبينا فولديفيا (أوزبكستان) والفضية ليلى عثمان (مصر) والبرونزية سلمى أحمد (الإمارات).

وتنطلق غدًا الجمعة إجراءات التوزين للفرق المشاركة، استعدادًا لانطلاق النسخة السادسة من بطولة كأس العرب المصنفة G1 بعد غدٍ السبت، والتي تتواصل منافساتها حتى مساء يوم الاثنين المقبل.