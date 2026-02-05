انتصارات إماراتية وكويتية في افتتاح منافسات الكرة الطائرة في "عربية السيدات "2026

الشارقة في 5 فبراير/ وام / افتتحت منافسات الكرة الطائرة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 في الشارقة بانتصارات لافتة لكل من الشارقة الرياضي للمرأة والوصل الإماراتي والفتاة الكويتي مع انطلاق مباريات المسابقة التي تجمع 6 أندية عربية في واحدة من أكثر الألعاب الجماعية تنافساً ضمن برنامج الدورة.

في المباراة الأولى حقق الوصل الإماراتي فوزاً على فريق أكاد عنكاوا العراقي بنتيجة (3-1) في لقاء امتد 119 دقيقة ليكون الأطول في اليوم الأول وخسر الوصل الشوط الأول بنتيجة 17-25 قبل أن يعود بقوة ويحسم الأشواط الثلاثة التالية بنتائج 25-22 و25-20 و25-22 بعد أداء متماسك وإصرار على قلب النتيجة وانتزاع الانتصار.

أما المباراة الثانية فشهدت فوز فريق الفتاة الكويتي على الشبيبة البوشرية اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل (3-0) في لقاء استغرق 84 دقيقة حسمه الفريق الكويتي بنتائج 25-19 و25-19 و25-23 ليؤكد حضوره القوي في انطلاقة المنافسات.

وفي المباراة الثالثة استهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة مشواره في البطولة بانتصار واضح على فريق تلدرة السوري بثلاثة أشواط دون مقابل (3-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن أولى مواجهات اليوم الافتتاحي ونجحت لاعبات الشارقة في فرض سيطرة كاملة على مجريات اللقاء بعدما حسمْن الأشواط بنتائج 25-7 و25-16 و25-17 في مباراة استغرقت 73 دقيقة لتكون الأقصر في اليوم الأول من المنافسات.

وتُقام منافسات الكرة الطائرة ضمن برنامج النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تضم تسع ألعاب فردية وجماعية وتستضيفها إمارة الشارقة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 65 فريقاً يمثلون 16 دولة عربية.

وحشدت المنافسات حضوراً جماهيرياً لافتاً أسهم في رفع وتيرة الحماس داخل الصالة في مشهد يعكس الاهتمام المتنامي برياضة الكرة الطائرة النسائية على مستوى الأندية العربية.

وشهدت مباريات الافتتاح تطبيق تقنية «فيديو تشالينج» للمرة الأولى في منافسات الكرة الطائرة ضمن الدورة ما أضفى مزيداً من الشفافية على القرارات التحكيمية وعزّز من فاعلية إدارة المباريات وفق اللوائح المعتمدة.

كما تحظى منافسات اللعبة بالاعتماد الدولي بما يعزز القيمة الفنية للمشاركة إلى جانب حضور طاقم تحكيمي آسيوي معتمد بعد حصول التحكيم في البطولة على اعتماد قاري من الاتحاد الآسيوي للعبة حيث صُنّفت منافسات الكرة الطائرة ضمن بطولات المستوى المناطقي ما يتيح احتسابها رسمياً ضمن برامج تقييم وتدرّج الحكام الآسيويين.