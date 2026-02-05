عبدالله بن زايد يستقبل وزير العلاقات الخارجية في بنما ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين

أبوظبي في 5 فبراير/ وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، على هامش مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات.

وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، وسبل تطويرها في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تعزيز الشراكات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

حضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.