مسابقة للدراجات الجبلية غدا قبل انطلاق تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

دبي في 5 فبراير/ وام / تقيم اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، صباح غدٍ، مسابقة "الدراجات الجبلية" المخصصة للفرق والوحدات الشرطية والتكتيكية المشاركة في التحدي، والتي تستمر ليوم واحد، وذلك في المدينة التدريبية بالروية بدبي.

وأوضحت اللجنة أن مسابقة "الدراجات الجبلية" طوعية للفرق الراغبة في المشاركة، وتسبق انطلاق النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، المقرر بدء منافساته بعد غدٍ السبت.

وأشارت إلى أن المسابقة تتضمن مساراً متعرجاً بطول 1.35 كيلومتر، حيث يتكون كل فريق من 5 أعضاء، ينطلقون من خط البداية وصولاً إلى ميدان القنص لتنفيذ مهام الرمي على الأهداف، قبل التوجه إلى خط النهاية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المنظمة إجراء قرعة ترتيب الفرق المشاركة في منافسات النسخة السابعة من التحدي، صباح غدٍ، في نادي الضباط بمنطقة الجداف، بحضور قادة الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، إلى جانب الحكام والمعنيين والمختصين.

وتهدف القرعة إلى تحديد توقيت ومراحل مشاركة كل فريق في المنافسات، التي تنطلق بعد غدٍ السبت في المدينة التدريبية بالروية، وتستمر على مدار 5 أيام، بما يسهم في تنظيم الاستعداد البدني والذهني للفرق المشاركة.

ومع اقتراب انطلاق الحدث العالمي، تواصل الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة من مختلف دول العالم استعداداتها المكثفة في المدينة التدريبية بالروية، تأهباً لخوض التحديات الخمسة الرئيسية، وهي «إنقاذ رهينة»، و«الهجوم»، و«إنقاذ ضابط»، و«البرج»، و«مسابقة الموانع»، والتي تتطلب إنجاز المهام في أقل زمن ممكن، إلى جانب الدقة في التصويب، واستخدام الأسلحة المتنوعة، وحمل الأوزان الثقيلة، والتعامل مع العقبات المختلفة.

وفي إطار إشراك أفراد المجتمع في الحدث، تواصل شرطة دبي استقبال المشاركات في مسابقة "أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية" تحت مسمى "SWAT Clip"، المخصصة لأفراد الجمهور وطلبة المدارس والكليات والجامعات.

وأوضح العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والمشرف العام على المسابقة، أن عدد المسجلين بلغ منذ إطلاقها في 28 من الشهر الماضي 97 طالباً وطالبة من 16 دولة، من بينها دولة الإمارات، والصين، والهند، وقرغيزستان، وكازاخستان، ومالدوفيا، وإثيوبيا، والفلبين، وإيران، إلى جانب عدد من الدول العربية والخليجية.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى توثيق البطولة بصرياً وفق سردية احترافية تعكس مكانتها العالمية، وإبراز القيم الإنسانية والمهنية للفرق المشاركة، وتعزيز الصورة الذهنية لشرطة دبي كجهة رائدة عالمياً في العمل الشرطي التخصصي، وإنتاج محتوى بصري قابل للاستخدام الإعلامي.