"الشارقة للإذاعة والتلفزيون" تطلق دورتها الرمضانية بتركيز على "عام الأسرة" ومحتوى بـ 4 لغات عالمية

الشارقة في 5 فبراير / وام / كشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن خارطتها البرامجية الشاملة لشهر رمضان المبارك 2026، والتي تضم 18 مسلسلا إماراتيا وخليجيا وعربيا، وأكثر من 100 برنامج من الإنتاجات الضخمة والمتنوعة بين الدينية والاجتماعية والترفيهية، موزعة على قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصة "مرايا"، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على ترسيخ مكانة الشارقة كمركز رائد لصناعة المحتوى، وتلبية تطلعات الجمهور بمواد تعزز القيم الإنسانية وروحانية الشهر الفضيل.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في "الجادة"، حيث أكد سعادة محمد حسن خلف، مدير عام الهيئة، أن الدورة البرامجية خضعت لدراسة دقيقة لتنسجم مع "عام الأسرة"، وتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تقديم إعلام يصون قيم الأسرة ويعزز الوعي المجتمعي، فيما أشار سعادة سالم علي الغيثي، مدير الهيئة، إلى أن البرامج المختارة تستجيب لتطلعات المجتمع وتكمل الدور التوعوي والثقافي للهيئة، مع مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وعادات وتقاليد دولة الإمارات.

وفي تفاصيل المحتوى التلفزيوني، أوضحت الدكتورة منى عبد العزيز الرادمي، مديرة البرامج في قناة الشارقة، أن القناة ستقدم محتوى يجمع المتعة بالفائدة، كاشفة عن وثائقي يسلط الضوء على مدارس الجامعة القاسمية في إفريقيا، وبرامج مثل "رحلتي" و"ديوان العرب".

وعلى صعيد القنوات الإقليمية، أكد كل من إسماعيل عيسى الحوسني، مدير قناة الشرقية من كلباء، وسعيد راشد الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد، الحرص على تقديم محتوى يعكس الهوية التراثية والاجتماعية للمنطقتين، ويدمج بين الدراما والقيم الأصيلة لتعريف المشاهد بتاريخ وعادات المنطقتين الشرقية والوسطى.

وحول المحتوى الديني والإذاعي، كشف خليفة حسن خلف، مدير إذاعة وقناة القرآن الكريم، عن إنتاج 25 برنامجاً وفاصلاً تلفزيونياً و15 برنامجاً إذاعياً، بالإضافة إلى تنظيم 4 فعاليات بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية لتعزيز الوعي الديني.

كما أعلن سيف الريس، رئيس قسم الخطة البرامجية بإذاعة الشارقة، عن إنتاج 36 برنامجاً وفاصلاً متنوعاً يلبي مختلف الأذواق، بينما أكد سيف عبد الرحمن، مدير إذاعة (بلس 95)، تصميم دورة برامجية باللغة الإنجليزية تجمع بين الترفيه والمعرفة.

وفي ما يخص الوصول إلى الجمهور غير الناطق بالعربية والمنصات الرقمية، بين حسين شاهين عبدالله، مدير برامج قناة الشارقة 2، تخصيص برامج تحت شعار "استشعروا رمضان" بلغات متعددة تشمل الإنجليزية والفارسية والأوردو والسواحلية، واختتمت هند السعيدي، مديرة منصة مرايا، التأكيد على توفير تجربة مشاهدة رقمية مبتكرة وسهلة الوصول لكافة أفراد الأسرة.