"رجبي الإمارات" يعتمد خريطة طريق نحو أولمبياد 2032

دبي في 5 فبراير/ وام / اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، خطة المستوى العالي للفترة من 2026 حتى 2032، ضمن الخطة الإستراتيجية للاتحاد، الهادفة إلى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في بريزبين بأستراليا 2032، وتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في دورته الجديدة، الذي عُقد أمس برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبحضور جميع الأعضاء، لمناقشة ملفات اللعبة وخطط تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد، أن الاجتماع مثّل محطة مهمة لانطلاق المرحلة الجديدة، مشيراً إلى اعتماد خريطة طريق واضحة لتطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها القاري والدولي، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في البطولات الكبرى.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير اللاعبين واللاعبات المواطنين، وبناء منظومة مستدامة تبدأ من القاعدة، إلى جانب تعزيز الشراكات والرعايات بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وناقش الاجتماع مشاركة المنتخبات الوطنية في منافسات العام الجاري، وقرر مجلس الإدارة إلغاء جميع اللجان العاملة بالاتحاد، والاكتفاء بلجنة «رفعة الرجبي – RRR» لدعم الاتحادات الشقيقة، واعتماد نظام العمل بالملفات، بحيث يندرج ملف المنتخبات الوطنية تحت إشراف الأمانة العامة، مع مشاركة جميع الأعضاء في ملف الرعايات.

كما تقرر خصخصة مسابقة الدوري عبر لجنة خارجية لإدارة المسابقة، وتشكيل لجنة مستقلة للحكام، بهدف رفع مستوى التنافس وتطوير الأداء الفني.

واستعرض المجلس مسار تطوير اللاعبين واللاعبات المواطنين من خلال المدارس وتنظيم بطولات مصغرة في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى بطولة كبرى ضمن مبادرة «طريق اللاعب الإماراتي» بالشراكة مع بنك "HSBC".

وناقش المجلس البحث عن بدائل لمنصبي المدير التنفيذي والمدرب العام، عقب قبول استقالة أبولو بيرليني التي تنتهي بنهاية فبراير الجاري.

ووجّه الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة الشكر للمدرب أبولو بيرليني على جهوده خلال الفترة الماضية، وقرر المجلس تكريمه وتعيينه سفيراً لاتحاد الإمارات للرجبي تقديراً لإسهاماته في تطوير اللعبة.